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【新冠肺炎】議員倡政府紓困措施加碼　成立「防疫抗疫基金2.0」

政治 19:20 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

商經局局長邱騰華接受立法會議員質詢。（陳永康攝）

今日（18日）立法會大會上，自由黨批發及零售界議員邵家輝透露，有零售業人士向他反映，生意額跌幅達3至7成。不少商戶已經或準備結業，而繼續經營的商戶則需安排員工放無薪假期、不再補充流失人手，甚至裁員，以減省成本。邵家輝關注，政府會否代零‍售商鋪的店主和店員作出半年至一年的強積金供款。

商經局局長邱騰華回應時指，政府為中小企提供上限200萬元百分之百擔保的特惠低息貸款，並即將向財務委員會申請撥款，但對於代零售業僱主及從業員支付強積金供款的建議，邱騰華認為並非針對目前情況最直接和及時的方案，原因是當中涉及不少執行上的問題，需要長時間的準備。

自由黨紡織及製衣界議員鍾國斌表示，多個行業受疫情影響，製造業、批發、進出口、洗衣業都面對同一困難，內地有生意的業界尚未完全復工，建議政府成立「防疫抗疫基金2.0」，再加碼200億元，支援除飲食、零售和旅遊業之外的其他行業。

邱騰華指，支援行業的措施不單針對某一行業，中間亦有取捨，對於基金加碼，「相信財政司司長及政府聽到大家意見，再綜合考慮」。

 

記者：莫稼浩

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