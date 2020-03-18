【全球大流行】海外學生急返港　中大：會為有急切經濟需要同學提供幫助

▲ 中大強烈建議所有正在海外交流的同學，在安全可行的情況下盡快返港。（資料圖片）

新冠肺炎全球肆虐，不少在外地留學的香港學生，近日紛紛回港避開疫情，本港多間大學呼籲正在海外的學生回港。TOPick收到消息指，有中大商科學生在英國交流時急返港，獲校方通知可獲資助一萬元機票，中大回應指會為有急切經濟需要的同學提供應對性的幫助。

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鑑於本港以外地區新型冠狀病毒確診個案迅速增加，中大強烈建議所有正在海外交流的同學，尤其是身處紅色旅遊警示地區的同學，在安全而可行的情況下盡快返回香港或其所屬國家或地區。校方將繼續與對外及對內各有關部門聯繫，確保學生能夠順利返回香港或所屬國家或地區，在安全環境之下繼續學習。

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被問到是否有學生可獲資助機票返港，中大發言人強調以學生的安全為首要考慮，並會盡最大努力為同學提供良好的學習環境。為協助回港的交換生，校方將因應情況彈性處理他們回港後的課程安排和學分，以免學習進度受疫情影響。校方亦會為有急切經濟需要的同學提供應對性的幫助。

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記者：馮琪雅