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因急事往珠海一趟　葉劉淑儀須隔離14天

政治 19:24 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

葉劉淑儀昨日因急事赴內地，現時需已返港，但要接受14天自我隔離。（資料圖片）

現時由內地抵港人士都要接受14日強制家居檢疫，相信不少市民提起返大陸都可免則免。可是，新民黨主席葉劉淑儀指，昨日有急事需要前往珠海一倘，結果她於社交網站宣布，今日（18日）起需要在家自我隔離14天。

到底有何急事，令到葉劉寧願閉關14日都一定要離境，政界都感到耐人尋味。

事實上，現任立法會議員容海恩昨日（17日）宣布退出新民黨的立法會黨內初選，葉劉昨午仍在會見傳媒，向一眾在記者回應這份「驚喜」。更加意想不到的是，葉劉當日立即有緊急的事務需要前往珠海。

葉劉淑儀在社交網站宣布，要接受14天自我隔離。（葉劉淑儀Facebook）

葉劉在Facebook個人社交帳戶向大家交代，自言因為急事而要到珠海一趟，現時已經返回香港，並簽署衞生署發出的強制檢疫令，今日開始就要在家自我隔離14天，直至4月1日才會回到辦公室工作，以及出席活動。葉劉補充，已經就隔離一事知會立法會及行政會議，強調隔離期間會在家處理公務，如常工作。

葉劉今次是經港珠澳大橋回港，她指，沿途發現車流零星疏落，對於市況受疫情影響變得冷清感到可惜，但相信疫情過去，不論內地同胞、港澳居民，以致其他國家人民，都會恢復頻繁往來，料被遏抑的需求會急劇爆發。

撰文 : 傅流螢

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