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大眾集團香港業務改組　大眾書局旗下16間書店明日起全線結業

社會 20:22 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

大眾集團今日（18日）宣布服務香港超過40年的大眾書局旗下16間書店由明日（19日）起全線結業。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，市道低迷，不少行業出現結業潮，有96年歷史的大眾控股有限公司今日（18日）宣布，集團在香港業務將會改組，其中服務香港超過40年的大眾書局，受零售巿道持續低迷影響，旗下16間書店由明日（19日）起全線結業，受影響員工將根據香港勞工法例遣散。

大眾控股有限公司在香港的其他非零售業務則會繼續維持營運。集團會研究若有合適空缺，盡可能吸納部分受影響的員工。

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集團發言人表示：「這是一個非常艱難的決定。過去10年零售書業在香港一直面對市場結構性的挑戰。在最近12個月持續惡化，導致零售收入嚴重萎縮。但租金及其他成本仍然高昂，在嚴峻及不明朗的經營環境下，不得已忍痛結業。唯集團對於推動教育的初心不變，未來將會把資源集中在教育出版、電子教學和教育服務上。 一如既往，集團會秉承啟廸文化、推動教育的精神，繼續服務香港巿民。」

大眾控股有限公司感激巿民及員工，多年來對大眾書局的支持和愛護，承諾未來在出版及教育業務上會加倍努力，回饋社會。

責任編輯：馮琪雅

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