【新冠肺炎】食肆及小販持牌人陸續獲發防疫基金　涉款逾10.4億

▲ 食物業界別資助計劃及持牌小販資助計劃，由3月5日起接受申請。（資料圖片）

政府表示，​為協助生意受新冠肺炎疫情影響的食物業界別及持牌小販，政府在「防疫抗疫基金」下設立食物業界別資助計劃及持牌小販資助計劃，自3月11日起，首批申請獲批的相關食物業持牌人及持牌小販已陸續收到政府資助。

食物業界別資助計劃及持牌小販資助計劃，由3月5日起接受申請，截止申請日期為5月4日。開始接受申請後首兩星期，食物業界別資助計劃及持牌小販資助計劃分別接獲2.4萬宗及4751宗申請。截至今日（18日），兩項資助計劃下已獲批准並批核支付資助的申請分別有7337宗及2536宗，渉及資助金額超過10.4億元。食環署會盡快處理其後申請，以盡早向合資格持牌人提供援助。

食物業界別資助計劃旨在向八類食物業持牌人提供財政援助。合資格並營運中的普通食肆、水上食肆及工廠食堂的持牌人可獲一次性20萬元資助，而合資格並營運中的小食食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、烘製麵包餅食店及燒味及鹵味店的持牌人則可獲一次性8萬元資助。

持牌小販資助計劃會向每位持有有效小販牌照的合資格持牌人提供一次性5000元資助，該牌照須在資助申請獲批時仍然有效。資助計劃並不適用於「2019年重新編配空置固定小販攤位並簽發新牌照」計劃下，獲新發小販牌照的人士。



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責任編輯：吳卓峰