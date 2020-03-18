【新冠肺炎】確診後違反隔離令去夜店摟抱女店員　日本故意「播毒」男終不治

▲ 該名到夜店「播毒」的確診男子今日（18日）在醫院證實不治。

新冠肺炎疫情持續，日本愛知縣蒲郡市一名確診男子早前無視隔離令，聲稱要去「播毒」的情況下，前往夜店摟抱女店員，導致至少1人被傳染，目前該名確診男子今日（18日）在醫院證實不治。

綜合日媒報道，該名50多歲男子於3月4日確診後，雖然被要求在家隔離，但他向前一天已確診的家人表示「會外出散播病毒」。男子當晚於是到訪一間居酒屋逗留15分鐘，當時沒有透露自己受感染。

他離開居酒屋後，再到一間夜店逗留約40分鐘，其間更親密摟抱一名陪坐的女店員，並挽着肩膀唱歌，更向店員自爆他確診，結果現場引起混亂，警察亦出動處理。事後，一名30多歲的外籍女性於3月8日開始出現發燒及喉嚨疼痛，最終確診。夜店負責人表示，確診感染的女店員並沒有直接接待過該男子，而另外3名密切接觸者經檢查後，結果呈陰性。

目前，該名男子曾光顧的兩家店家均已暫停營業，他並因妨礙經營而受到調查，其後送院診治，並最終於今日下午約1時宣告不治。

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責任編輯：羅嘉欣