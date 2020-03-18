容海恩VS李梓敬　到底邊個實力強？

▲ 容海恩強調，「自己肯定好過李梓敬」，但究竟兩人當中，邊一個實力更強？

9月立法會選舉，新民黨初選容許黨外人士參選，大破了各大門派的「行規」，網上KOL李梓敬不惜退出自由黨都要參選，而新民黨立法會議員容海恩更質疑內定賽果並退出初選。容海恩強調，「自己肯定好過李梓敬」，但究竟兩人當中，邊一個實力更強？

1）論學歷：背景相近，容海恩為執業大律師

現年43歲的容海恩和36歲的李梓敬初中就讀本地傳統名校，之後兩人都轉校至國際學校，並遠赴北美洲升讀大學，回港後成為同門學姐學弟。容海恩曾就讀德瑞國際學校，大學時期負笈加拿大英屬哥倫比亞大學，主修電腦科學。李梓敬從李寶椿聯合世界書院畢業後，去到美國萊斯大學攻讀經濟學。

返港後，容海恩在香港城市大學攻讀法律博士學位，師從立法會議員梁美芬，並於2008年成為執業大律師。無獨有偶，李梓敬2017年都是修讀同一課程，開學第一堂還要是梁美芬主講教《基本法》。

2）論政途：2016年立法會新界東直選正面交鋒，容海恩當選

容海恩本來是政治素人，於2016年正式加入新民黨，同年披掛上陣9月立法會選舉，結果一擊即中，成功以35104票取得新界東議席。

至於李梓敬，2015年在所居住的又一村選區當選區議員，2016年立法會選舉得到自由黨榮譽主席田北俊排第二「抬轎」，不過名單最終得20031票落選。去年區議會換屆選舉，李梓敬以96票之差未能成功連任。

3）論人氣：李梓敬成功轉型YouTuber，坐擁13.3萬訂戶

容海恩為備戰去屆立法會，2016年3月起開始經營個人Facebook專頁，內容主要分享議員工作事宜，間中分享家庭樂事等，至今讚好人數達15921人，但就未有再使用其他社交媒體。

李梓敬的個人Facebook專頁成立得更早，始於2010年11月，至今讚好人數達20210人。可是，區選落敗的李梓敬把心一橫轉做YouTuber，獲得大批深藍粉絲棒場。翻查資料，他的頻道成立於2010年8月，近一年訂閱人數激增，近一個月多了近2.5萬人訂閱頻道，觀看影片人次約379萬，累積13.3萬人訂閱。