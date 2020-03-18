【新冠肺炎】居港美國人、澳洲港醫科生 齊勸西方人士戴口罩防疫

▲ 居港美國人Larry Salibra自從坐飛機時遭其他乘客的飛沫噴到，即刻意識戴口罩重要，在網上宣傳，他也在人多地方如公共交通工具戴上，惟仍覺戴口罩不舒服。（梁偉榮攝）

鄧小姐上月去英國探親，傳媒已報道英國有新冠肺炎個案，但當地人低估疫情，其後疫情迅速蔓延，人們依然不戴口罩，仍在英國的她氣憤不已。「奶奶有長期病患，3周前去醫院覆診，候診室的窗不能開，無抽風系統，多位候診者咳嗽，卻無人戴口罩！」

嫁往洛杉磯的楊太亦歎當地堅持洗手最重要，健康的人毋須戴口罩。

美國人Larry Salibra本來也是不戴口罩，但最近坐飛機的經歷，令他徹底改變看法，並發起網上宣傳，呼籲人戴口罩。

正在澳洲讀醫的港人學生看不過澳洲人過分淡定，遂用英文詳細解釋戴口罩的重要，也望有助因戴口罩而受歧視的亞裔人士解釋。

沙士期間，Larry在北京和香港居住，以沒有戴口罩自豪。迄今在港定居約7年的他，上月坐飛機由香港去河內，後面的乘客咳嗽和打噴嚏，他光禿禿的頭顱感覺到那位乘客的飛沫，霎時希望該乘客有戴口罩。

▲ 歐美等地戴口罩的市民不多，世衞和美國疾控中心都建議民眾，生病才需佩戴口罩。（法新社資料圖片）

後座乘客機艙打噴嚏 沾飛沫

「口罩防止飛沫沾在其他人身上，而飛沫可能有病毒，傳染人，所以戴口罩保護他人和自己。」然而，美國政府時常強調洗手較戴口罩重要，他怎麼看？

兩樣都重要，洗手可能保護自己多些，口罩保護他人。

他懷疑歐美政府着重建議民眾洗手，皆因口罩短缺，若公布實況，擔心價錢飈升，民眾恐慌，最終矛頭指向政府。他於是建立網站，引用研究解答質疑，希望其經驗令歐美人士覺醒，也不要以為只有亞洲人在公眾場合戴口罩。

疑歐美缺口罩 政府着重洗手

Facebook專頁「文科生．歷險手記」的作者Will，是在澳洲悉尼留學的港人醫科生，今年暑假畢業，將成為當地執業實習醫生。自本月初，他不斷在網上撰寫關於反駁疫情下毋須戴口罩的文章，言辭一次較一次辛辣。

在澳洲生活3年多，Will指當地人應對疫情的危機意識低。他最近出門買菜都會戴口罩，反惹來側目，更有人上前詢問他是否染疫。街上除亞裔外，戴口罩的人寥寥可數，連醫院也不例外。

當地文化重視醫患關係，戴口罩有礙溝通。

他在家庭科實習時，見過「病人瘋狂咳嗽，但仍不戴口罩」。

Will解釋，當地人沒經歷過沙士，沒口罩文化，且澳洲政府一直遵照世衞指引，建議民眾生病才需戴口罩。惟今次疫情有隱形患者傳播病毒，連荷里活男星湯漢斯（Tom Hanks）和太太上周亦在澳洲中招。Will直斥：

不戴口罩很不負責任，分分鐘做了殺人兇手。

又狠批這種自私

或將連累身邊的高危人士躺在深切治療部，甚至停屍間。

年初疫情在內地、香港、日韓開始爆發，至2月初澳洲僅有零星確診，Will指當地人毫不擔心。他指，回國人士家居隔離的把關寬鬆，「可以遛狗、去超市買菜就不叫隔離」。至最近一周確診幾何級數攀升，政府才有動作，包括在16日宣布坎培拉與維多利亞省進入緊急狀態，禁止500人以上、非必要的大型集會，又頒布新隔離令，違者可被罰款最高2萬澳元（約9.6萬港元），力圖減緩疫情擴散。

讚港全民戴口罩 檢疫做得好

據澳洲廣播公司報道，全國確診人數449宗，比當地衞生部網站數字多124宗。Will解釋：「通常衞生部網站的數據會比新聞慢一天。」且當地政府化驗速度慢，還在處理3天前的樣本；加上當地衞生部部長日前分析，3日已足夠讓當地確診數字翻倍，Will擔憂感染人數更多。

盡管確診數字攀升，Will見民眾戴口罩的意識仍無改善，曾說晦氣話，叫拒戴口罩的人前往南韓、意大利等疫情嚴重的國家試試會否感染，有不服氣的網民揚言會接受挑戰。

訪問中，Will大讚香港的檢疫中心、全民戴口罩及台灣的隔離、追蹤、篩查措施「全世界做得最好」，值得仿效，惟西方國家拒絕汲取亞洲國家抗疫經驗，他歎道：

完全是人禍，可避免的。

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），標題及內文經編輯修改。