【執骨送行】童年愛躺棺材墓地當遊樂場　執骨師：我注定食呢行飯

▲ 土葬後再執骨的做法是中國華南地區的殯葬傳統，執骨師便是其中的操作者。

作為需要近距離接觸死亡的執骨師，職業彷彿帶有不少神秘色彩，坊間亦有不少人視之為厭惡性職業，本地執骨師劉海師傅表示雖然改變不了外界的看法，但他卻斬釘截鐵指：「惟有自己一定要尊重自己的行業，別人才會尊重你。」

▲ 與執骨師的神秘形象不同，劉海師傅在訪問中總是中氣十足。（梁偉榮攝）

自幼出入棺材店、墳場

在香港，家屬如要為死者土葬，一般會先把遺體安放在和合石墳場或華人永遠墳場，約7至10年後按規定就要把先人骸骨「執起」，再放進金塔貯存重新埋葬，事實上這種土葬後再執骨的做法亦是中國華南地區的殯葬傳統，執骨師便是其中的操作者。

與執骨師的神秘形象不同，劉師傅在訪問中總是中氣十足，不時發出爽朗的笑聲。劉師傅的父親是香港第一代執骨師，棺材店、墳場等地便成為師傅童年時的「遊樂場」，放學後到棺材店「貪得意」躺棺材更是他的「課外活動」之一，他憶述童年時的頑皮事跡時，亦咯咯地笑出聲：

其實躺下去（棺材）也是挺舒服，我自幼對這些東西也沒甚麼避忌！

即使後來首次嗅到屍體的味道，他也處之泰然，沒有如平常人般嘔吐大作。年輕時嘗試過不同的行業，劉師傅最終也回到父親的石廠幫忙，他坦言自己似乎是注定「食呢行飯」。

不過入行後，部分外人甚至是親戚的說話，最初亦讓劉師傅感到有些不舒服。有時即使與親戚見面好，對方都不太想與他握手，甚至對方辦婚宴時，也只會這樣通知師傅：

你可以來，也可以不來，但最好不要來...

劉師傅笑言後來對此也已經習慣了，做好自己本份就好。

▲ 劉海師傅示範把先人骸骨放進金塔，其兒子亦在一旁協助。（梁偉榮攝）

屍骨不化原因各不同

一具骸骨要化得美，屍肉必須要被蟲蟻蛀光，骸骨表面呈金黃色。

事實上，屍骨未化的情況其實經常發生，劉師傅指出由於和合石的土壤養份不夠，「通常10件中，有7至8件都化得唔好」。他又憶述以前處理沙士遺體時亦有「未化」的情況發生，由於沙士的遺體當年下葬時，當局會把遺體放入屍袋連袋葬，當數年後再重新執骨時，自然「成件喺番度」。

縱使執骨的程序是執骨師的主要收入來源，但劉師傅當時都向家屬主張不把先人安放金塔內，直接火化會更為適當，他事後指：「始終不想自己的伙計有事」。除了感染沙士死亡外，劉師傅亦提到，如果先人生前是淹死、或曾因疾病而要長期服用藥物，同樣會出現「唔化」的現象，遺體表面會如油臘般起油，這時執骨師就要為遺體削肉。

▲ 劉海師傅指，執骨的每一個工作步驟均一定要以本心去做，不能貪方便「練精學懶」。（梁偉榮攝）

「鐵面」職員網開一面

對於自己曾協助過無數的先人入土為安，劉師傅始終對某次替行家「執骨」的經歷念念不忘。有次他打算替一位於華人永遠墳場落葬的石廠師傅執骨時，沒想到對方的屍骨「未化」。

根據相關規定，如果遺體「未化」，墳場方面其實並不容許師傅「執骨」，加上當時「監場」的職員亦在行內出名「手緊」，過往曾有家屬希望通融「執骨」，總被他斷言拒絕，因此行家總是不太喜歡他，劉師傅本也打定輸數。

不過這次他看見石廠師傅的遺體仍然「唔化」的情況下，卻對劉師傅說了一番極之難忘的說話：

阿海，你搞左佢（執骨）啦，做咩唔搞啫，大家都係行家！

以為聽錯的劉師傅當時即對他另眼相看，直言「這個阿sir無得頂...那天能夠做這個動作，真是一流」。事實上，劉師傅表示，他們3人過去總算相識一場，彼此過去亦經常交手，他相信這位阿sir當時也想石廠師傅可以入土為安。

然而，處理過不少行家身後事的劉師傅感嘆，不少行家晚年生活總是拮据，沒甚麼家人在身邊，連身後事也未必有人打點，他認為這可能與他們過去的工作方式有關。劉師傅幽幽然一嘆：「所以我經常說平常做甚麼事情也好，總有回報，因為上天一定知道，所以工作時的每一個步驟，都一定要以本心去做，心態最重要」，惟有自己先懂得尊重自己的行業，別人才會尊重你。

【感同身受】目睹5個月大胎兒夭折母親淚崩 五孩之母遺體修復師心痛：孩子太小幾乎沒有骨灰

【驚人悲劇】執骨驚見遺體上半身趴在棺木上 資深執骨師揭悲劇：棺木留下掙扎痕跡

【恐怖分屍】少女慘被分屍下體被割下 遺體修復師義務修補還最後尊嚴

【遺體修復】前夫出軌欠債生意失敗欲輕生 堅強媽媽蛻變遺體修復師

記者:吳梓楓