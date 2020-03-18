麥業成家屬確診需隔離　鄺俊宇因太忙避過一劫？

▲ 鄺俊宇。（資料圖片）

元朗區議會副主席麥業成因兒子確診新冠肺炎，即需入住隔離營，元朗區議會未來一周的會議亦要押後召開。身為區議員，每日都要接觸不少街坊和政界人士，所以作為同事的元朗區議員透露，當區民主派都有共識，這幾日將在家工作自我隔離，避免社區傳播風險。不過，身兼元朗區議員的民主黨立法會議員鄺俊宇，就因太忙而近日無法出席區議會，因而「避過一劫」。

新冠肺炎疫情擴散全球，麥業成的兒子周二外遊回港後不適送院，其後確診。由於麥業成曾經與兒子同遊歐洲，故被視作「緊密接觸者」，需要接受隔離。麥業成今日接受電台訪問時透露，其兒子正在丹麥實習，他最近曾與對方到法國巴黎及西班牙巴塞隆拿旅遊，其間無戴口罩，雖然自己早7天回港，但也會進入檢疫中心。

【新冠肺炎】家屬歐遊返港後確診 元朗區議會副主席麥業成入住隔離營

過去7日，麥業成曾出席「交通及運輸委員會」和「文、藝、康、體、福利、教育及治安委員會」，元朗區議會均嚴陣以待，已通知民政事務專員及要求秘書處為會議室消毒，至於未來一周的會議全數押後。

由於幾乎所有當區民主派議員都是交通及運輸委員會委員，因此該委員會主席、元朗區議員張秀賢表示，因應情況已實施在家工作自我隔離，知道大部分議員為穩陣起見，決定這幾日「Home Office（在家工作）」，但不希望全區停擺，暫時都需由助理協助落區事宜。

不過，鄺俊宇今日(18日)繼續有現身立法會，他解釋，近日忙著立法會事務，無去到開區議會，加上自己無參與「文藝康體、福利、教育及治安委員會」，故未有與麥業成接觸。

有元朗區議員亦表示，區議會原定20號開會，討論去年元朗721襲擊一事，惟因應目前情況會再改期。不少當區議員都大嘆無辦法，惟有希望麥業成早日完成隔離，重新召開會議。