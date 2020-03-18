【新冠肺炎】大批留學生寧撲貴機票返港　林鄭兩名兒子身在何方？

▲ 據悉林鄭兩子不會因疫情提早返港。

歐美新冠肺炎疫情持續惡化，今晚凌晨（19日）起，由抵港前14天曾到所有海外國家的人士，均要接受強制檢疫安排，引來大批在外港人不惜搶購天價機票，都只為返港避疫。可是，特首林鄭月娥兩名兒子林節思和林約希均在外國進修，但據悉他們沒有如普遍留學生般焦急地趕回香港，而是決定留在當地。

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目前，林鄭的兩名兒子均在外國讀書，長子林節思去年離開內地手機公司小米，並在同年9月到愛爾蘭都柏林大學進修，修讀希臘哲學碩士，至於次子林約希，則在美國哈佛大學攻讀數學博士。據了解，兩人未有回港，而即將實施的強制檢疫措施為期3個月，假如二人決定未來3個月內要回港，屆時便需要接受隔離14天。

政界方面，商務及經濟發展局前局長蘇錦樑成功提前於前晚（17日）由加拿大抵港，避過接受強制家居檢疫。至於行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀，同日卻因急事而決定到珠海走一趟，結果今日起自我隔離14天，成為首位因此事而自我隔離的行政會議成員。

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