【港鐵播毒】鬼祟外籍男舔手指口水抹扶手超核突　港鐵：行為無視公德已報警

▲ 有外籍人士乘搭港鐵港島綫時，故意拉下口罩再舔手指，將口水抹在扶手上。

新冠肺炎全球大流行，即使港人時刻保持衞生意識，也難言百分百「穩陣」。不過今日(18日)社交網站流傳影片，有一名外籍人士乘搭港鐵港島綫時，故意拉下口罩再舔手指，將口水抹在扶手上，行為極不檢點，網民狠批「缺德」。港鐵也發聲，指此等行為妄顧公共衞生，予以強烈譴責。

fb「傑出男公關」專頁流傳一條影片，鏡頭開首已瞄住拍攝一外籍男士，體型高大。他在車廂站近車門位置，曾多次鬼祟用手觸碰口罩表面，之後索性拉下口罩，將食指伸入口中，再塗抹到扶手上，過程長達半分鐘。事後他「扮無事」重新戴上口罩，惟其自私行為已被乘客拍下。

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發帖者盼提醒港人，要時刻保持防疫意識。網民熱烈討論影片，一面倒批評外籍男士「缺德」。另有網民認為，拍片者應通知港鐵職員清潔車廂。

港鐵發言人也開腔稱，對於此等妄顧公共衞生的行為，予以強烈譴責。在新冠肺炎疫情肆虐下，此等無視公德的行為，與香港社會全城抗疫的決心背道而馳，已就此事報警。港鐵呼籲乘客顧己及人，不要做出有可能傳播病毒的行為。

港鐵強調，一直以乘客和員工的安全和健康為首要考慮，當列車到達終站時，清潔工人會把握時間，為車廂內乘客經常接觸到的設施如扶手等進行清潔消毒，而列車每晚收車返回車廠後，亦會為車廂進行徹底清潔和消毒。

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責任編輯：吳卓峰