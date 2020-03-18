【新冠肺炎】陳肇始：料數以萬計人士返港　或於亞博館設分流站

▲ 陳肇始稱，政府會考慮是否於北大嶼山醫院或亞洲博覽館設立分流站。（梁偉榮攝）

新冠肺炎全球大流行，政府今（18日）刊憲，訂立《外國地區到港人士強制檢疫規例》，於明日（19日）午夜起，衞生署會根據法例，強制要求從中國以外、所有地區的抵港人士，進行14日強制檢疫，規例為期3個月。

食物及衛生局長陳肇始晚上到機場視察檢疫安排後見記者，指出新強制檢疫措施明日零時零分生效，為期3個月，直至6月18日，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。她說，接受強制檢疫人士主要居家檢疫，亦可在酒店，當局已同酒店業聯繫，並提供指引。

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陳肇始估計，受措施影響的旅客較大，特別是從英美回港的學生，強調港府對他們特別關注，當局會盡力協助有關學生，已聯絡航空公司增加美英回港航班，亦會向他們免費提供口罩。

陳肇始說，措施生效後，有關抵港旅客除了要在航班上填寫健康申報表外，航空公司亦會派發資料包，機上亦會播放資訊及短片， 介紹檢疫令程序及注意事項，而需要接受強制隔離的人士將會獲發一條電子手帶，以作監察之用，她強調，當局已準備足夠數量讓每一位抵港旅客戴上，手帶除了輕巧，亦易於配帶，監察效能亦高。

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陳肇始續指，政府決定由今晚開始，逐步引入及加強為需接受強制檢疫人士進行測試，明日會率先向抵港人士隨機派發收集樽，收集深喉唾液樣本作新冠肺炎病毒測試。她指，由於預計未來一﹑兩周會有數以萬計人士回港，機場處理需要進行檢疫的旅客量非常龐大，當局會考慮是否有需要於北大嶼山醫院或亞洲博覽館設立分流站，正探討可行性。

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責任編輯：吳卓峰