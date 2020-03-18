【新冠肺炎】林偉喬：政府預備每日2萬條電子手帶予檢疫旅客　強調不會讀取使用者位置

▲ 3月19日起抵港、需接受強制檢疫的人士，均會獲發手帶供政府監察。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情擴散全球，明日（19日）午夜起除澳門及台灣外，所有由外國或內地抵港的旅客必須接受14日強制檢疫，大部分為家居檢疫。政府資訊科技總監林偉喬表示，每位入境人士都會獲發電子手帶，他們需要戴上手帶及在手機安裝流動應用程式「居安抗疫」，回家後需要以手帶啟動程式。政府已預留足夠手帶數量，現時政府手上已有2萬條手帶，每日亦將有萬多2萬條手帶分發予旅客。

林偉喬指，手帶會以大數據偵測及分析檢疫人士是否於居所，所有大氣電波信號，包括藍牙、WiFi、地理位置（GPS）都會被分析，如檢疫人士離開居所，手機信號有變化，系統就會發出警示，要求人士回家，並通知衛生署及警方跟進。

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林偉喬又強調，手帶及程式不會收集個人資料，亦不會讀取使用者位置，只會看到信號強弱變化。

被問到如何確保檢疫人士戴上手帶及沒有中途除下，林偉喬稱，旅客一落機獲派手帶後，職員會要求旅客戴上手帶，離開機場前亦會檢查旅客是否已戴妥手帶。旅客回家後，須用手帶上的QR code啟動程式，之後由於其手機位置已定，如離開家居令手機位置改變，程式會知悉，並通知相關部門處理。他又指，程式會每隔一段時間向檢疫人士發信息，要求檢疫人士影下手帶上的QR code，原則上需要1分鐘內要影到，否則程式會不斷發出提示，「手機會不斷震，震到佢影為止」。

他稱，新手帶由科學園初創企業及本地大學共同研發，與之前使用的一款手帶原則上效果相若，但新手帶較為舒適，不會影響日常生活。而檢疫人士完成檢疫後，只需剪掉手帶棄置，以及解除安裝程式，較以往更方便。

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責任編輯：徐紹軒