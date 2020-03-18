【停課不停學】馬會在家學習支援計劃延長2個月　至今逾710間中小學參與

▲ 新界喇沙中學曹紹民校長（右）接收「在家學習網寛支援計劃」提供的流動數據卡。（馬會提供）

新冠肺炎疫情下全港學校復課安排未有定案，香港賽馬會今日（18日）公布將早前公布的「在家學習網寬支援計劃」由2個月延長至4個月，並提供「Zoom型學堂」帳戶以支援網上教學，讓學生在預計延長的停課期間仍能繼續學習，並與老師保持聯繫。

馬會早前宣布透過撥捐4,200萬港元，與香港青年協會及小童群益會合作推行計劃，並得到多間電訊供應商支持，為超過10萬名來自基層的中小學生，提供備有數據計劃的流動數據SIM卡。

計劃原提供2個月的流動數據，但考慮到不斷變化的疫情，以及預計停課安排會延長，馬會積極聯繫合作夥伴，將計劃延長至共4個月。

計劃自推出以來反應正面和熱烈，已有超過710間學校參與，佔本地中小學總數三分之二。其中約5萬張流動數據卡已在首周內，送到有需要的學生手中。

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此外，馬會與3香港合作提升計劃，為1,000間本地中小學提供最長4個月的「Zoom型學堂」帳戶服務，支援老師提供網上教室，以增加學生的參與度及互動。

馬會亦透過其推行的「緊急援助基金」，支持國際十字路會回收及更新500部桌上電腦，包括安裝新的硬盤、網路攝影機和已授權的軟件，將會送給來自低收入家庭的學生，支援互動課堂、網上學習和會議。

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責任編輯：馮琪雅