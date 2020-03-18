【新冠肺炎】「居安抗疫」手機App配合新電子手環使用

▲ 「居安抗疫」手機App暫時只在Android上架。(梁偉榮攝)

政府資訊科技總監林偉喬表示，所有由海外入境、要接受家居檢疫人士，抵港後獲發手帶，並配合名為「居安抗疫」手機應用程式使用，程式會分析及偵查手帶與身邊大氣電波、WIFI、GPS等訊號之間的距離變化，以監察受強制檢疫者有否擅離處所。

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不過，TOPick一度發現，該「居安抗疫」手機App暫時只在Android手機上的Google Play可供下載，蘋果手機的App Store則未見上架；創新及科技局回應指，用戶可於App Store以「居安抗疫」或「StayHomeSafe」即可搜尋並下載。

林偉喬強調，手帶不會收集個人資料，政府現時有約2萬多條手帶，可供派發，數量足夠日後每日派發。完成檢疫後，只要剪掉即可。

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記者：蘇文軒