  • 21°C
香港時間 : 2020319日 (週四) 00:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】「居安抗疫」手機App配合新電子手環使用

社會 23:34 2020/03/18

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

「居安抗疫」手機App暫時只在Android上架。(梁偉榮攝)

政府資訊科技總監林偉喬表示，所有由海外入境、要接受家居檢疫人士，抵港後獲發手帶，並配合名為「居安抗疫」手機應用程式使用，程式會分析及偵查手帶與身邊大氣電波、WIFI、GPS等訊號之間的距離變化，以監察受強制檢疫者有否擅離處所。

【新冠肺炎】單日確診25宗創新高年紀最小12歲　一文看清個案詳情及居所

【家居檢疫錦囊】如何才算有效的家居隔離？　一文看清檢疫時的注意事項　

不過，TOPick一度發現，該「居安抗疫」手機App暫時只在Android手機上的Google Play可供下載，蘋果手機的App Store則未見上架；創新及科技局回應指，用戶可於App Store以「居安抗疫」或「StayHomeSafe」即可搜尋並下載。

林偉喬強調，手帶不會收集個人資料，政府現時有約2萬多條手帶，可供派發，數量足夠日後每日派發。完成檢疫後，只要剪掉即可。

【新冠肺炎】本港新增14宗確診創單日紀錄 27歲男子倫敦返港出席婚宴部分賓客被追蹤　

【新冠肺炎】撰文批疫情源於中國人劣根性　袁國勇師徒稱撤回文章指與政治無關

記者：蘇文軒

電子手環 新冠肺炎 App Store Google Play 林偉喬 食物及衞生局 武漢肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】