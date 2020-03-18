【新冠肺炎】留學生戴口罩被淋可樂　升學顧問要求外國院校准學生戴口罩

▲ 有留學生因在校園內戴口罩，而被當地學生淋可樂。（資料圖片）

新冠肺炎蔓延全球，各地抗疫文化差異則容易釀成歧視衝突。英識教育創辦人陳思銘透露，有就讀英國曼徹斯特大學留學生因在校園內戴口罩，而被當地學生淋可樂，更因歧視問題嚴重而決定返港。

有社工提醒在外港生，遇上歧視行為，當時人應盡量避免與任何人產生衝突，禮貌地表示不想參與有關事情並離開現場，以保障自己安全為首，如身體受到襲擊，應尋求當地警方處理。

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英識教育創辦人陳思銘指，部分外國院校禁止學生上課戴口罩，更收到10多宗在外港生遇上歧視的問題，最嚴重是一名曼徹斯特大學留學生因在校園內戴口罩，而被當地學生淋可樂。

陳思銘在社交網站上表示，在過去兩日去信逾300間中小學，要求他們容許學生戴口罩，其中最多香港留學生的學校之一，Queen Ethelburga's College已公開表態指容許學生戴口罩。

面對被歧視不快的情緒 應找當地輔導團體

葵青地區康健中心社工馮翠嬋建議，若有留學子女遇上歧視問題，當時人應盡量避免與任何人產生衝突，禮貌地表示不想參與有關事情並離開現場，以保障自己安全為首；家長應以明白及理解之態度與子女傾談，籲子女諒解歧視者，因他們是受到生活文化差異、及過往沒有相關傳染病之經驗所影響。

家長亦可分享中港台三地市民面對疫情的做法，戴上口罩及做足個人防護之措施，感染人數能有效維持較低數字，同時肯定子女戴口罩是為了保障自己、家人及他人健康，屬負責任行為。

而面對被歧視不快之情緒，留學生可向身邊朋友或同學分享，並交流抗疫經驗，讓更多人了解個人防護之重要性，但若情緒持續受到影響，並影響生活作息，建議尋求當地輔導團體或學校輔導員作出情緒支援。

歧視或因各國衞生部門說法不同

融樂會總幹事張鳳美認為，港人在外國戴口罩時被歧視，未必全然因為種族問題，亦可能是戴口罩做法與當地衞生部門說法不同，若港人因而被人恥笑，可挺身而出解釋本港經驗及做法，若受身體傷害威脅，應該向當地警方求助。受害港人亦可將被歧視的難受感覺向家人或心理輔導員說出，以排解所受傷害。

她指，歧視能夠使受害人自信心低下及動搖身份認同，家長聆聽子女分享經歷時，可從增強自信心着手，例如告訴子女被歧視只是別人不對，讓子女認同自己身份。

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記者：鄧凱文