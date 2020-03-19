【港鐵播毒】地鐵舔手指口水抹扶手　外籍男為投資公司高層：拿疫情來開玩笑實屬不當

▲ 外籍男為投資公司高層，他在FB道歉指拿疫情來開玩笑實屬不當。

社交網站流傳影片，有一名外籍人士乘搭港鐵港島綫時，故意拉下口罩再舔手指，將口水抹在扶手上，行為極不檢點，網民狠批「缺德」。港鐵晚上批評此等行為妄顧公共衞生，予以強烈譴責，並報警處理。疑是事件主角的Joel Werner，亦在社交網站帖文向全港市民道歉，承認自己輕視了當下疫情的嚴重性，而拍攝了一段惡搞短片然後私下發了給幾位朋友，「我現在明白這樣做是不應該的，拿一個全球大流行的疫情來開玩笑實屬不當。」

Facebook流傳一條影片，鏡頭開首已瞄住拍攝一外籍男士，體型高大。他在車廂站近車門位置，曾多次鬼祟用手觸碰口罩表面，之後索性拉下口罩，將食指伸入口中，再塗抹到扶手上，過程長達半分鐘。事後他「扮無事」重新戴上口罩，惟其自私行為已被乘客拍下。隨即有網民找到事主疑是一間投資公司高層Joel Werner。

涉及事件Joel Werner在晚上在個人社交網站發布中英對照帖文承認惡行及道歉：

我希望為我今天在港鐵上的行為公開向全港市民道歉。較早前我已致電香港警方及港鐵公司解釋拍攝該段影片的原由和就此為大家帶來的困擾致歉。 我輕視了當下疫情的嚴重性而拍攝了一段惡搞短片然後私下發了給幾位朋友，我現在明白這樣做是不應該的，拿一個全球大流行的疫情來開玩笑實屬不當。 對於所有因此受困擾和傷害的人，我衷心表示歉意。在拍攝這段短片的前後，我都有用酒精消毒液潔淨雙手，拍攝完畢後也有用酒精消毒液抺淨扶手柱，為港鐵乘客帶來任何不安和傷害實在非我所願。

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責任編輯 李志強