【新冠肺炎】撰文批疫情源於中國人劣根性　袁國勇師徒撤回文章：與政治無關旨在提出真相

▲ 撰文批疫情源於中國人劣根性，袁國勇師徒稱撤回文章與政治無關。

國際傳染病權威、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇，聯同同系名譽助理教授龍振邦，師徒兩人昨日在本地報章撰文，指出現新冠肺炎疫情，是中國人劣質文化之產物，濫捕濫食野生動物，為滿足各種欲望而繼續食野味，直言中國人陋習劣根才是病毒之源，「如此態度，十多年後，沙士3.0定必出現」。

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但文章僅發布一日，袁國勇及龍振邦撤回文章，稱他們是科學家，終身追求科學真理，不了解政治，也從來無意捲入政治：「文章表達不適當，用詞甚至有錯誤，並非原意，希望外界不要把我們捲入政治，留給我們一個空間研究。」他們又稱，該文與政治無關，旨在提出尊重真相、移風易俗，若當中的手民之誤引起任何誤會，龍振邦及袁國勇表示歉意。

袁國勇和龍振邦的文章又講述新型冠狀病毒命名引起的爭議，及批評聲稱病毒源自美國的說法毫無實證，自欺欺人，呼籲市民勿再亂傳，以免貽笑大方。

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責任編輯：楊玉珠