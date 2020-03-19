【新冠肺炎】單日確診25宗創新高年紀最小12歲　一文看清個案詳情及居所

▲ 3月19日起所有抵港旅客須強制檢疫14天。（梁偉榮攝）

衞生防護中心公布，截至今日（18日）晚上八時，正調查25宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計193宗（包括192宗確診個案和一宗疑似個案），創下單日新高。新確診的患者年齡界乎12歲至64歲，涉及14男11女。

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在25宗個案中，只有3宗沒有外遊紀錄，其他包括從英國、泰國、瑞士、西班牙及德國等地回港，全部患者都是健康人士。而第190宗個案是一名12歲男生，3月17日發病出現咳嗽及頭痛，入住深水埗香港E酒店，在3月4日至16日曾前往英國，現在入住明愛醫院情況穩定。

▲ 第169至173宗個案。（衞生防護中心圖片）

▲ 第174至178宗個案。（衞生防護中心圖片）

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中心表示鑑於全球各地的疫情正迅速蔓延，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。此外，中心的流行病學調查顯示，本地社區中出現群組個案，涉及一些多人的聚餐及聚會。中心提醒市民應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離。

▲ 第179至183宗個案。（衞生防護中心圖片）

▲ 第184至188宗個案。（衞生防護中心圖片）

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▲ 第189至193宗個案。（衞生防護中心圖片）

記者：伍瑋瑋







