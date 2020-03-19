【BB大晒】盛傳陀B未夠三個月雙喜臨門　譚凱琪推劇請數月假休養

▲ 盛傳陀B未夠三個月雙喜臨門，譚凱琪推劇請數月假休養。

現年38歲的譚凱琪（Zoie）於上月宣佈結婚，承認與拍拖八年、任職金融業的男友莊日宇（Enrico）入紙註冊結婚。今日有報導指Zoie雙喜臨門，由於孕期未足三個月仍需保持低調，有傳媒向Zoie查詢，她坦言因有家事而向公司請假數月，更因而推辭兩部劇集，但未有承認懷孕一事：「暫時不想透露太多。」

譚凱琪（Zoie）與拍拖八年、任職金融業的男友莊日宇（Enrico）於上月20日發佈婚紗照並宣佈結婚，當時表示想要先過二人世界，又指婚後仍會繼續幕前工作，不會退出。

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▲ 二月中新劇《BB大晒》試造型時，Zoie還在其中。（微博圖片）

而宣佈婚訊之前數日，新劇《BB大晒》舉行試造型活動，同劇演員吳岱融在微博發放演員大合照的照片，當時還見Zoie在照片之中，據知她在劇中與張穎康飾演一對夫婦。

▲ 本月初《BB大晒》的開鏡拜神儀式中，Zoie一角已換上陳自瑤頂替。（經濟日報圖片）

不過到3月初《BB大晒》開鏡時，卻未見Zoie的身影，但見其角色已由陳自瑤取替。有傳媒向陳自瑤詢問，她指一切是公司安排，未有多問。

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▲ Zoie一向母愛爆棚，經常見她分享與友人BB的照片。（instagram圖片）

傳媒亦有詢問當事人Zoie，她承認辭演了兩部劇集，解釋指因家中發生了一些事情，並已向公司請假數月，感謝公司明白事理。當追問到是否因為懷孕而作出此決定，Zoie則表示：「不想透露太多，希望大家明白。」

▲ Zoie於月初貼出倒立照，未知是否已開她做孕婦瑜伽保身材。（instagram圖片）

其實早於宣佈婚訊之時，Zoie已坦言自己與未婚夫也心急想要生B，這也是二人計劃之內的事，更笑指會鞭策另一半，希望能夠盡早成家。