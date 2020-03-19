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【換新女友】鄧兆尊嘆緣份擋不了　再結新歡享齊人之福不打算結婚

娛樂 10:18 2020/03/19

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多情的鄧兆尊又再有新女友。

已故慈善伶王新馬師曾（鄧永祥）的長子鄧兆尊，多年來同時與3位紅顏知己----分別被慣稱為「大婆」的Carmen、「二房」Cherry（車厘子）及「三房」Claire相處融洽，鄧兆尊更稱對3位女友都一視同仁。

當中Carmen、Cherry與鄧兆尊一起已約20年，阿三Claire只隨了他3年左右。不過，最近鄧兆尊接受媒體訪問稱，與Claire已分手，表示因彼此志向不同而和平分開。但同時多情的他間接承認已「換畫」，又再另結新女友，即繼續三女同行的生活。

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鄧兆尊與3 位女友包括Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽。（取自微博）

鄧兆尊不打算結婚

鄧兆尊盡齊人之福，可是他在訪問卻無奈稱一切屬天意弄人，本身其實嚮往自由，喜歡獨處，可是偏偏異性緣太旺，他形容：「緣份來到時，好落力去避都避不到。」

不過他也承認因媒體大肆報道自己承繼了大筆遺產，所以吸引一些人對他的興趣。可是，他強調現在有3個女友已足夠，不會再增加。

但鄧兆尊沒與任何一位女伴有正式簽紙結婚，現年53歲的他表示沒成家立室之意，以免得罪其中任何一位女友，笑說：「香港的一夫一妻制是幾困擾我。」

他同時指，眼見很多人結了婚3、4年便離婚，一紙婚書不代表可以長久維繫關係，反而他與大女友、二女友雖然沒有法律上的約束，可是大家已相處約20年，並已由愛情昇華至感情。

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鄧兆尊雖然與阿三Claire分手，不過已又再結新女友，繼續與三女同行。

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鄧兆尊駕馭3女有道

事實鄧兆尊在更早前接受訪問已強調不會結婚，並與眾女友達成協議，亦不計劃生小孩。

他更大方分享駕馭3位女友的秘招表示，會細心安排跟3位女友的行程，在時間上盡可能做到分配公平：「一星期中，會陪每位女友2晚，第7天就是私人時間，選擇自己一人過，3位女友都同意這個安排，4人多年來都相處融洽、沒有怨言。」

而且眾女友們有一個通訊群組，每天會夾時間與鄧兆尊一起吃飯。可是他稱這種生活很忙碌，煩惱也比普通人大幾倍，奉勸其他人最好不要模仿他。

撰文 : TOPick柴犬出動

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