【英國疫情】英國逾2600宗確診周五起停課　GCSE及A-Level公開考試取消

▲ 英國宣布停課，並取消公開試。

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，近日歐洲更出現大爆發情況，英國目前確診個案增加劇2600宗。政府在3月18日宣布，決定在20日起全面停課，直至另行通知。而普通中學教育文憑考試（GCSE）及高考（A-Level）亦會取消。

據BBC報道，教育大臣Gavin Williamson昨日宣布，大部分學校將於周五（20日）起停課，只有部分開放予醫護人員的子女。原定於5至6月舉行的普通中學教育文憑考試（GCSE）及高考（A-Level）亦會取消。

Gavin Williamson又指，官員們正與各考試部門協商，確保青少年得到他們需要的成績。而英國各所學校一直都在積極為停課作準備，包括家庭功課計劃、網上學習等。

而蘇格蘭（Scotland）及威爾斯（Wales）地方政府亦在較早前宣布，周五起全面停課，並不排除本學期結束前都不能復課，但由於學校有不少教職員身體欠佳需要請假，難以維持正常教學。

多間大學早前已宣布停課

大學方面，牛津大學（University of Oxford) ）有6名學生確診患有新冠肺炎，聖安德魯大學（St Andrew's University）及布里斯託大學（Bristol University）亦有確診個案。受疫情影響，多間大學早前已陸續宣布停止教學和考試，改為推行網上授課等相應對策。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）在3月12日的發布會指出，這次疫情為本世代最壞的公共衞生事件 ，更說到有機會在疫情下失去至愛，疫情相當嚴峻，預計死亡率大約10%。

然而英國卻採取「佛系」的群體免疫措施，讓整個國家獲得群體免疫力，政府需要讓60%英國人感染新冠肺炎，如有疑似感染個案自行在家隔離，有關政府遭受抨擊。

隨著疫情惡化，約翰遜在3月16日大幅強化防疫方針，要求英國人暫停社交生活，並且建議70歲以上有潛在健康問題的長者在家隔離。

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