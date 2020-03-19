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【全球大流行】金怡假期旅行團滯留摩洛哥　導遊正協助團友返港

社會 10:31 2020/03/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

葉慶寧指出滯留的旅行團原本有30多人，但出發前有10多人退團，最後有21人出發。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，歐美多個實施「封關」或「半封關」的出入境管制措施，其中在北非國家摩洛哥日前突然宣布關閉領空，令不少航班不可以升降或離開，其中金怡假期表示，本港有一團約21人的旅行團滯留當地。

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金怡假期主席葉慶寧今日（19日）接受電台訪問時表示，滯留的旅行團原定星期日起程回港，但當地突然封閉機場，航空公司停飛，幸好當地有導遊跟團，暫時安排團友返回當地著名旅遊城市卡薩布蘭卡休息，而導遊亦已協助安頓團友，目前安全。

葉慶寧指出滯留的旅行團原本有30多人，但出發前有10多人退團，最後有21人出發。他表示由於當地是法國殖民地，政府公布的資訊都是法語，團友未必能理解，有當地導遊協助解釋和尋找方法回港，至於自由遊旅客由於較分散，未必有導遊可以協助。

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責任編輯：伍瑋瑋

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