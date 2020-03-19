【酒店檢疫】疫情下酒店寒冬轉口風　逾千間房可留作檢疫之用

▲ 昨晚有旅客趕及強制檢疫前抵港。(梁偉榮攝)

新冠肺炎疫情擴散全球，港府早前宣布今日（19日）午夜起除澳門及台灣外，所有由外國或內地抵港的旅客必須接受14日強制檢疫。有指部分酒店會用作接載相關人士作檢疫的用途，立法會議員姚思榮表示，業界本來擔心相關措施會影響公司形象，以及已入住的人士，但由於現時入境旅客近乎零，酒店的態度改變，甚至有數間酒店主動聯絡，願意專門讓隔離人士使用。

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姚思榮表示，由於疫情的影響，本港入境旅客近乎零，原本擔心會影響公司形象的酒店，惟最近「無生意」，大約有8間酒店已主動聯絡當局，稱願意將酒店房間清空，專門讓需隔離的人士使用，約近千間酒店病房可用。

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他又指，其好處是可以讓衞生署的人員統一處理，而且酒店方面亦會與相關人士溝通，包括簡單介紹房間裡的設施，告知他們不可出房，如需要食物或日用品，職員會將相關用品作在門外，讓客人自行領取； 如有需要接觸，會派有裝備的衞生署人員處理，酒店職員只負處辦理入住手續，過程中無機會與隔離人士接觸 ；相關措施亦對隔離人士的家人有好處，因未知其是否有染病，獨自一個住在酒店可減低染病風險。

他又建議政府應及早找一些專門用作接待檢查及隔離人士的酒店， 派衞生署人員到場講解和示範，安排民安隊人員在大堂協助量體溫。

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至於酒店的費用是何人支付？他表示，旅客需要自費， 但政府可以與酒店合作，提供建議入住的酒店名單，並向酒店保證7成入住率作「包底」 ；他又指費用不是太貴，每晚大約200至300元，相信旅客可以負擔得到。

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責任編輯：郭詩詩