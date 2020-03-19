【新冠肺炎】李慧詩曹星如病毒檢測均呈陰性　3月5日起返港運動員抵港14日內不可踏足體院

▲ 李慧詩與其他單車隊成員，3月14日由瑞士蘇黎世乘坐的CX382航班有一名確診者，經病毒測試後全部呈陰性。（資料圖片）

新冠肺炎疫情蔓延全球，早前離港避疫及訓練的香港運動員，陸續從歐洲回港，其中包括李慧詩在內的香港場地單車隊，以及包括曹星如在內的香港拳擊隊，曾與確診者乘搭同一班航班回港，所有隊員回港後接受病毒測試，體院今日（19日）證實全部結果呈陰性；體院亦為早前從英國返港11人的羽毛球隊安排病毒測試，同樣全部人均呈陰性。

香港場地單車隊7名成員包括「牛下女車神」李慧詩，上周六（14日）由瑞士蘇黎世乘坐CX382航班抵達香港，同機上有一名13歲男留學生即日前往深圳後確診。

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至於香港拳擊隊，包括「神奇小子」曹星如在內，早前於約旦安曼戰畢東京奧運亞洲及大洋洲外圍賽後，上周五（13日）乘坐EK380航班返港，同機上有一名26歲韓籍女子經香港前往澳門確診。

另外，28歲空手道運動員李振豪昨日（18日）確診新冠肺炎。體育學院社區關係及市務總監李忠民在港台節目表示，李振豪對方狀況良好，昨日照肺沒有出現肺花的情況。

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李忠民表示，百多名海外訓練的運動員將會陸續回來，體院昨日已經推出新措施，規定3月5日起返港的運動員，需要在抵港14天後才能到體院訓練，盡量減低風險。

記者：陳子謙