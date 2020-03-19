【新冠肺炎】坊間流傳閉氣10秒可自測新冠肺炎　美國傳染病專家拆解9大迷思

▲ 網傳閉氣10秒可自測新冠肺炎，美國傳染病專家拆解9大迷思。

新冠肺炎肆虐全球，全球確診病例超過20萬宗，逾8000人死亡。近日坊間流傳不少對新冠肺炎的謬誤，有指疫情會在夏天消失，又有傳閉氣10秒可自測有否中招，美國馬里蘭大學傳染病學專家Faheem Younus在Twitter發文，拆解了9大常見迷思。

1.新冠肺炎疫情會在夏天完結？

錯誤。以前的「大流行」並沒有遵循天氣模式，而且當北半球踏入夏季，南半球就是冬季，故病毒是全球性的。

2.在夏天，病毒可經蚊蟲傳播，使疫情更嚴重？

錯誤。新型冠狀病毒是靠呼吸道飛沫傳播，而並非血液，因此蚊子不會增加傳播機會。

3.閉氣10秒沒有感到不適，就代表沒感染新冠肺炎？

錯誤，大多數年輕的患者將能夠閉氣超過10秒，反而許多長者雖然沒染病卻做不到。

4.捐血可以查到有沒有感染新冠肺炎？

沒有血庫會進行病毒測試，捐血是一個神聖的行動，請確保在正確的動機下進行。

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5.冠狀病毒會停留在喉嚨，飲水可將病毒沖進胃部，並靠胃酸殺死？

病毒可能會通過喉嚨進入，但會滲透到宿主的細胞中。你不能把病毒洗掉，飲過多水只會令你上廁所。

6.社交隔離（social distancing）是過度反應？

如果沒有很多感染個案出現，則證明社交隔離是有效的。

7.每年有30,000人死於交通事故，新冠肺炎有什麼大不了？

車禍不會傳染，而且死亡率不會每3天就增加一倍，亦不會引起大規模恐慌或市場崩潰。

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8.搓手液比番梘和水更好？

錯誤。番梘和水實際上可以殺死並洗淨皮膚上的病毒，而且還可以清潔可見的污垢。

9.預防新冠肺炎的最佳策略之一，是用消毒家中的每個門抦？

錯誤。最佳做法是洗手及保持6尺距離。除非在家中照顧新冠肺炎患者，否則家庭感染風險不大。

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責任編輯：羅嘉欣