【法證先鋒IV】粗豪反派王林敬剛首演醫生　感激太太陪伴捱過事業低潮【有片】

▲ 粗魯奸角林敬剛首演醫生，為追演員夢放棄鐵飯碗。

在近日播出的《法證先鋒IV》，見到「御用奸角」之一的林敬剛（King Kong）登場。劇中飾演醫生的他被飾演Queen姐的陳煒識破，他正是殺死其丈夫Louis（鄭子誠飾演）的兇手，於是意圖殺人滅口。

現年49歲的林敬剛入行30年來，由1990年代加入TVB至今，參演過近百部電視劇，因為外表粗獷所以多被派演惡形惡相、粗言粗語的奸角。林敬剛於最近TVB的《法證先鋒IV》中，終於一改形象演醫生，雖然角色仍是個反派，但已讓他過足戲癮。

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▲ 林敬剛終於得償所願，一試演出專業角色。（影片截圖）

林敬剛渴望演專業人士

2018年林敬剛於《今日VIP》接受吳家樂訪問時，他曾坦言：「我有跟監製說過，讓我演一下律師、醫生等角色，但監製會說『給你做醫生的話病人會不會怕了你？』，所以一直以來想做，但未遇到過合適的角色。」當時林敬剛有感受到外型局限，唯有盡量以造型搭夠。

今次在《法證先鋒IV》難得地飾演皮膚科醫生，雖然還是要做奸角殺人，但林敬剛覺得不要緊，反而有感如果導演、監製甚至觀眾提到反角會想起他的話，代表他演反派非常出色和成功。

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▲ 每想起奸角，林敬剛定必在名單之上。（影片截圖）

被李修賢發掘入行

林敬剛生於小康之家，受劇集《新紮師兄》影響，中三畢業便投考香港警察少年訓練學校，在接受正式警察訓練前，遇到導演李修賢開拍少警題材的電影《壯志雄心》，亦啟發了他對演戲的興趣。

拍畢《壯志雄心》後，林敬剛進入黃竹坑警察學院受訓1個月，期間反覆思量，決定放手一博，辭職到李修賢的萬能電影公司叩門，追尋他的演員夢。

起初在片場林敬剛有如打雜一樣，不論場記、場務、助製、副導演都試過由他上陣：「因修哥叫得萬能電影公司，他希望每個員工周身刀，不需要每把利，但一定要識，可能有一天你會做導演，所以他給我很多機會。」而他最喜歡的崗位，還是演員。

當年放棄入警隊，失去了「鐵飯碗」，林敬剛指家人無比支持，全因做運輸生意的爸爸不喜歡警察：「因他覺得警察常常抄他的牌，哈哈！所以由我決定不當警察，改去學習電影，他立刻幫我付錢報考車牌，所以我19歲已經有車牌。總之我不做警察，爸爸最高興。」

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▲ 林敬剛生於小康之家，大坑西是其「老家」。（經濟日報圖片）

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後來在林敬剛25歲那年，遇上電影市道低迷，收入欠佳同時父親因病急逝，讓本來無經濟及家庭壓力的他突然要肩負起一家之主的責任，兼顧片場的工作和爸爸的運輸生意，開車、收貨派貨全都親力親為。

直到1990年代加入TVB後，他的生意亦開始上軌道，讓他能夠專心幕前演出，過去多年最讓人印象深刻的，相信是在2001年《陀槍師姐》及2019年《鐵探》的演出。

林敬剛於2005年與圈外女友結婚，二人育有一女，私生活方面非常低調。但他曾提過太太陪他捱過事業低潮、不離不棄，一直以來都願意聽他傾訴、無條件地支持他追尋演員夢。