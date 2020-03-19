【加國封關】劇組停工李施嬅直擊加拿大疫況　Selena感搭飛機高危決定暫留當地

▲ 李施嬅直擊加拿大市面情況。

《法證先鋒IV》「Dr. Man」李施嬅（Selena）在上月飛抵加拿大拍攝當地劇集《血與水》（Blood & Water）第3季。可是，遇上新冠肺炎的疫情在加拿大蔓延，劇組近日停工。不過由於現時機票供應緊張，加上李施嬅考慮到現在坐飛機可能有機會交差感染，所以不打算回港，暫留在加拿大自我隔離中。

事實新冠肺炎疫情全球大爆發，連多國政要及名人相繼確診，包括加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的妻子蘇菲（Sophie）也中招。

加拿大在3月16日起，禁止非加拿大公民或永久居民入境，在3月18日與美國同時互相封關。李施嬅於昨晚（3月18日）在個人IG拍片直擊加拿大封國實況。

▲ 李施嬅只可外出買外賣。（影片截圖）

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從李施嬅在加拿大外出買外賣拍影片，她表示因為市面的餐廳及酒吧全部落閘，即使有開門都只賣外賣，堂食位置已關閉。

另外，她直擊街上實況。為保護自己，Selena外出時都會做足防疫保護措施，可是從短片所見，當地人外出大多仍然不戴口罩，並在搶購物資。

李施嬅呼籲注意衛生

李施嬅回酒店後表示：「剛抵達加拿大時，由於當時香港的疫情較嚴重，考慮到劇組的安全，已在此隔離。現時又因加拿大的疫情再自我隔離，即使返港後都要隔離14天。」

不過，她卻指沒有辦法，因為全世界的疫情都很嚴重，希望大家都可以合作，全世界一起隔離，注意衛生，戴口罩及勤洗手。

▲ 加拿大的餐廳已設堂食。（影片截圖）

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疫情嚴重，Selena被逼滯留當地，買不到機票亦回不了香港。她稱：「大家都想趕在19日前回港，希望可以不用隔離。但我覺得19日前到港的人更應自覺地隔離，因為飛機上坐滿人，有病的人也在機上，現在飛是很高危，大家都應隔離14天。」

Selena指自己雖然都很想返港，但現在飛實在太危險，所以便決暫留加拿大休息。她也呼籲大家都可放鬆一點，不要緊張，不要恐慌。