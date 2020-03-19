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【全球大流行】歐美留學生強制檢疫前　抵港機場入境排長龍

親子 11:29 2020/03/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

歐洲留學生昨晚趕抵香港，機場入境大堂大排長龍。

新冠肺炎疫情全球大爆發，歐洲慘成重災區，香港特區政府今(19日)起實施，所有海外抵港人士均必須接受家居強制檢疫。大批歐洲留學生昨晚（18日）趕返香港，有網民拍到香港機場入境大堂大排長龍，恐怕在人多擠迫的情況下，增加患肺炎風險。

有關相片正在WhatsApp及facebook上瘋傳，旅遊達人項明生亦有上載相片，指出昨晚機場入境大堂出現長長的人龍，大部分是趕返香港的歐洲留學生，希望趕及午夜強制檢疫實施前入境。

【飛機防疫裝備】歐洲疫情升溫留學生急回港　醫生解構防疫裝備：防水衣物有阻隔作用

項明生︰做個負責任香港人

由於從歐洲輸入的感染個案將會繼續上升，項明生認為這幾天疫情高危，呼籲返港留學生必須乖乖留在家中檢疫，不要掉以輕心。

請做一個負責的香港人，在這14天自行家居隔離，為人為己為香港！

新冠肺炎全球大流行，歐洲多國已停課，包括英國終抵受不住壓力宣佈20日起全國停課，而普通中學教育文憑考試（GCSE）及高考（A-Level）亦會取消。【英國疫情】英國逾2600宗確診周五起停課　GCSE及A-Level公開考試取消

【飛機防疫裝備】歐洲航班坐滿回港留學生　何栢良︰戴氣閥口罩變播毒

【新冠肺炎】消息：新增至少10宗初步確診病例　19歲留學生西班牙返港後初步確診

責任編輯︰林綺玲

海外升學 網絡熱話 全球大流行 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 機場 肺炎 歐洲 項明生

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