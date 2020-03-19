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【新冠肺炎】網民拍到疑坐疫監人士搭港鐵巴士　有男士分別戴電子手環及腳環惹恐慌

健康 11:28 2020/03/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

網上卻流傳一些照片顯示，發現到至少有兩名懷疑「坐疫監」（接受家居檢疫）的隔離人士，手腳戴上電子手環和耳機，分別搭乘巴士和港鐵外出。

新冠肺炎疫情持續，正當人人自危，本港有網民先後在港鐵、巴士拍攝到至少有兩名懷疑「坐疫監」（接受家居檢疫）的隔離人士，手腳戴上電子手環和耳機，分別搭乘巴士和港鐵外出。本港衞生署月前公布，接受家居檢疫人士的居住大廈名單，實行14天家居檢疫措施，如違法擅自離開，會構成刑事罪行，一經定罪最高罰款為5,000元及監禁6個月。

近日網上流傳一些照片，一名戴上口罩的伯伯右手戴上電子追蹤手環，腳上配有腳機，坐在巴士下層前排位置。而另一名戴著口罩的男士，左手及左腳都同樣配有電子手環和腳機，屬接受居家隔離人士專用配置。照片廣傳後，引來眾多網民批評他們的行徑自私失德，同時呼籲市民外出也要小心。

有從機場抵港、需接受強制檢疫的人士表示，已經戴上寫有編號的手帶回家。他指已下載政府安排的「居家抗疫」（Stay Home Safe）手機應用程式，但竟然找不到自己的資訊，認為「所謂安全措施」形同虛設、漏洞百出。

何謂「強制家居檢疫」？

只有沒有出現病徵的人士才會被安排於家居接受強制檢疫。政府除了會向被檢疫人士提供相關的健康資訊外，亦會向大廈管理公司提供加強清洗和消毒的指引。

衞生署如何監察居檢疫人士？

為確保他們留在家中接受檢疫，政府會利用電子手環監察被檢疫人士所在位置。當中並不涉及任何個人資料。

違例或拒絕接受家居檢疫有何罰則？

根據《預防及控制疾病規例》，接受檢疫人士必須在任何時候留在家中，擅自離開會構成刑事罪行，政府會嚴厲執法，一經定罪最高罰款為5,000元及監禁6個月。

衞生署如何收集接受家居檢疫人士的健康資訊？

在檢疫期間，衞生防護中心人員會上門向受檢疫人士提供健康資訊，提醒他們要注意維持良好個人和環境衞生，包括如廁後蓋上廁板然後沖廁及定期把清水注入排水口（U型隔氣口）等，並要每天兩次量度體溫，記錄身體狀況。

如果有發燒或徵狀應如何通報？

衞生防護中心會提供特定的24小時專線予受檢疫人士，當他們有發燒或其他症狀應即時聯絡專線報告身體狀況，經評估後會立即安排送院處理。在檢疫期間，多個政府部門會為被檢疫人士定時提供所需的支援。

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責任編輯：羅嘉欣

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