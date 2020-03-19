【新冠肺炎】袁國勇指作為科學家不要迴避真實　中國人還是外國人不應互相指責

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇接受表示，作為一個科學家，最重要是面對真相。

新冠肺炎疫情蔓延至全球各地，港大微生物學系講座教授袁國勇及同系名譽助理教授龍振邦昨日（18日）在本地報章撰文，指出現時新冠肺炎疫情下，中國人的陋習劣根才是病毒之源，惟文章發布只有一日即已撤回文章。袁國勇接受內地傳媒訪問時表示，自己作為一個科學家，最重要的是要面對真相，強調不論是中國人還是外國人都不應互相指責。

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袁國勇昨日接受內地傳媒訪問時提到，17年前的沙士導致全球有8000多人感染，700多人死亡，是一個很大的教訓，然而17年後，中國的野生動物和菜市場的衞生、檢疫、甚至整個制度仍然尚未完善：

如果我們不尊重野生動物的生存空間，我們捉了牠們、宰殺牠們、吃了牠們，很容易將野生動物的病毒帶到人類身上。

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他強調所有中國人及老百姓都應改變食物文化和生活習慣，尊重野生動物的生命：

我們要尊重野生動物的生命，我們已經有雞、鴨、鵝、魚、豬肉等食物吃了，不要再去食用野生動物了，更加不能將牠們困在野生動物市場、或者普通的菜市場裡。

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至於早前有指其團隊正積極研發疫苗，袁國勇強調發展疫苗是需要很多資金、時間及精力。他提到沙士時期所研發的疫苗，在完成動物實驗後就沒有人再投資，原因是病毒在6個月後就消失了：

病毒不見了、資金也就不見了。商業機構也一樣，當病毒來襲，大家都搶著和你合作，病毒沒有了，大家都不理你。

他又指出，季節性流感疫苗製作數量不夠1億劑，至於可否在2至3年間生產14億疫苗供全國人民使用表示懷疑，認為目前最重要是能夠找到令死亡率降至最低的方法，阻止病毒源頭發生，惟現時此為薄弱的一環。

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他又指，由於世界人口越來越多，整個交通越來越頻密，人類食用動物的需求亦會越來越大，而今次的新型冠狀病毒與沙士的病毒在基因上有很多相似的地方，相信不出10年或20年內，一定會有另一次很嚴重而全球性的疫情發生。



現時新冠肺炎疫情已擴散至全球多國及地區，袁國勇提醒應尊重專業，當有人認為事情不對勁，拉響了警報，先不要下定論指其觀點是錯，應該要找出是否有理據去支持：

一有人拉響警報，先不要判斷不會人傳人，就先當做會人傳人來處理。一定要有這樣的一個態度，才能有效阻止疫情的擴散。

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他指出，正如當初中國已經拉響了警報，美國、英國、歐洲等國家不覺得這是大事，所以他們國家現時的疫情就「問題大了」。他認為當時要先當病毒是會人傳人，再找出病毒的傳染力有多強，才可控制疫情。然而，他認為所有國家都都不需先指責別人，因為自己也未必做得非常好：

中國有做得不好的地方，但外國也有做得不好的地方，大家要客觀擺事實。

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他承認中國人吃野味、菜市場沒那麼乾淨等文化不好，但同樣，外國對於個人衞生的接觸文化，如不戴口罩、不願意將大型社交活動及賽事延期等會「演變成好大件事」。他認為又不論是中國人還是外國人都應互相體諒：

的確開頭我們有地方做得不好，我們要承認的。不要迴避真實，一定要面對真相。

對於自己的輿論被誤解，他強調自己作為一個科學家，最重要的是先要面對真相，又認為大家要有個謙卑的態度，無論是中國還是外國，都有做得不好的地方，但如雙方有做得好的地方就應互相學習。

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責任編輯：郭詩詩