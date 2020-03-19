【歐洲疫情】23歲意大利留學生返上海避疫　網民怒批回來添亂「千里投毒」

▲ 意大利留學生返上海避疫被批回國添亂。

新冠肺炎肆虐全球，近日歐洲成為重災區，其中意大利疫情嚴峻，截至3月19日凌晨，意大利已有超過3.5萬宗確診個案。內地疫情相對緩和，大批留學生紛紛從各國返回內地避疫。有從意大利返回上海的留學生，被網民批評「千里投毒」、「回來添亂」，他亦不忿回應指，自己不該被惡意攻擊，也不應被以偏概全。

據內地媒體報道，從意大利飛了超過30小時、經歷8,000公里，成功返回上海的留學生小楊，近日在網上講述他的經歷。23歲的他在意大利熱那亞美術學院修讀雕塑專業，最初學校受疫情影響停課，他已猶豫是否要返國。

決定從意大利返國

他形容，意大利民眾對疫情的態度相當自信，而且當地人的防護措施近乎「裸奔」，令小楊和同學都感到不安和緊張。

父母尊重自己的意見，但我覺得回來方便一些。

最終，小楊決定在3月5日，與3名同學一同返國，在熱那亞出發，坐巴士前往米蘭機場。而整個機場除了中國人，無一人戴口罩，只在上機前填寫健康申報表，留下手機號碼，並被問有沒有發燒、咳嗽等徵狀。

14日酒店隔離

他其後在俄羅斯英斯科機場轉機，順利返回上海，落機後被帶到指定地點接受檢查，排隊量體溫後被沒收護照，並與其他接受檢疫的人乘坐巴士，到酒店接受14日隔離，完成一系列手續後，終在凌晨12時入住酒店，為30小時回家路畫上句號。

雖然順利回國，但網民卻紛紛批評小楊和其他返國的留學生，認為他們「回來添亂」，甚至是「千里投毒」，因增加了防疫人員的工作量，並要冒生命危險為他們檢疫。

有人更嘲諷，留學生數月前為了不耽誤自己學業，不惜報旅行團到其他國家再轉到留學地，現在國外疫情嚴重，就紛紛放棄學業回國。在酒店隔離的小楊注意到這些留言，並回應指，

不是所有留學生都會瞞報，留學生理應按流程隔離，但我們不該被惡意攻擊，也不該被以偏概全。

責任編輯：王明芳