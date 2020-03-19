【全球大流行】荷蘭港人計劃下周日返港考慮租酒店隔離　當地乘車曾遭旁人刻意避開歧視

▲ 新冠肺炎全球大流行，有身處荷蘭的港人表示，街上甚少人戴口罩。（資料圖片）

新冠肺炎全球大流行，目前身處荷蘭的凌小姐今早（19日）接受港台節目電話訪問時表示，原打算留在當地，但因應歐洲近日疫情爆發嚴峻，而當地現時沒有直航返港，已預訂機票下周日（22日）經由比利時返港。她又指，荷蘭街上甚少人戴口罩，超市亦出現搶購情況，亦曾乘搭公共交通工具時遭當地人歧視。

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凌小姐表示，起初認為飛機的感染風險更高，原打算留在荷蘭不返港，但因歐洲近日多個國家爆發嚴峻，家人昨日（18日）亦致電勸喻她返港。她表示，由於當地現時沒有直航返港，已安排下周日（22日）經由比利時返港，但由於比利時已封國，往來兩地的巴士服務已取消，幸獲朋友可駕車接載，並於明日（20日）啟程前往比利時。

她表示，上周到現在於阿姆斯特丹一段日子，未見有人戴口罩，街上比平時寧靜，超市亦出現搶購情況，不少貨品都被清空，乘搭公共交通工具時亦遭受歧視，車上的人都避開站在她身邊。

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政府今日（19日）凌晨起，強制要求從中國以外、所有地區的抵港人士，進行14日強制檢疫，規例為期3個月。她認為，強制隔離是必須的，但家居隔離並非一個最好的做法，因為自己返港後會與家人同住，擔心萬一自己確診，害怕連累家人感染，會考慮返港後自己租住酒店隔離。

記者：陳子謙