【新冠肺炎】背妻出軌陪小三蜜遊意大利　英男染疫太太懵然不知被迫隔離

▲ 英國男子背妻出軌與小三出遊意大利，證實確診新冠肺炎。

全球深陷新冠肺炎的疫情中，許多旅客取消外遊。惟英國一名男子日前不但按照預期計劃出國，更向太太謊稱出差，實是背妻出軌與小三蜜遊意大利，沒想到在旅行期間感染新冠肺炎，回到英國後出現病徵，導致太太被迫隔離。

據《太陽報》報道，一名30多歲英國男子從意大利回國後出現病徵，其後到英國北部一間醫院檢驗，檢測後證實感染新冠肺炎。他向醫生坦承，在不久前曾與小三同遊意大利，期間更到訪當地的知名景點，而他拒絕透露同行女友的名字。據悉，該男子身家富裕，從事高薪行業。

謊稱出差地在英國

然而，男子在意大利期間，一直向太太謊稱自己在英國其他地區出差，太太對於丈夫的去向及作為一無所知，更加不知道丈夫怎樣感染肺炎。有消息人士透露，目前男子相當驚慌，比起擔心他的病情，他反而因害怕太太發現婚外情而惶恐不安，

他以為自己有一個完美的辯護理由讓自己與小三蜜會，沒想到因肺炎而擔心起來。

網民：有報應

太太目前因為丈夫感染肺炎而正在家中進行自我隔離，而丈夫已向太太解釋「去差」所去之地。有網友留言表示，

出軌已對太太造成嚴重的傷害，感染肺炎令她受隔離則是二度傷害，這根本就是出軌男與小三的報應。

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責任編輯：王明芳