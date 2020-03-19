【最強基因】木村拓哉大女正式出道　18歲心美懂三國語言具音樂才華

▲ 木村心美正式出道。

日劇天王木村拓哉與女星工藤靜香結婚20年，有兩位亭亭玉立女兒，17歲二女兒木村光希已成人氣模特兒，而18歲長女木村心美，近日亦正式出道，以藝名Cocomi並登上「Vogue Japan」5月刊封面，並擔任Dior的日本品牌大使。

爸爸木村拓哉，今日在微博罕有分享兩位女兒合照，寫道：「go FLY!! my ANGELS!!」（飛吧，我的天使們），難掩喜悅之情。

▲ 木村光希公開跟姐姐合照。（取自微博）

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媽媽工藤靜香亦在IG上載她最愛的花束，留言感謝一直支持他們的所有人。

而妹妹木村光希亦在微博首度分享心美的雜誌封面與合照，以英文感性表白：「我最好的姐姐、最好的朋友，我的另一半，愛妳。」

▲ 木村心美登上5月號《VOUGE》封面。（取自微博）

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18歲的長女木村心美一直未曾公開曝光，而跟妹妹光希當日一樣，同樣以登上時尚雜誌封面，首度公開真面目。

擁一雙大大圓眼睛的心美，年幼照曾被公開，被指集結木村拓哉及工藤靜香的最強基因，心美能講日、英、法文，在父母的栽培下，極富音樂天份，小學已在音樂公開賽獲獎。

▲ 心美以藝名Cocomi出道。（取自微博）

心美從3歲起學習提琴，11歲開始學吹長笛，心美亦曾參加全日本學生音樂大賽的長笛公開賽，富音樂天分。一直盛傳有多間唱片公司欲簽她出碟做歌手，早前心美亦曾四重奏樂團擔任神秘表演嘉賓。

▲ 心美擁模特兒身型。（取自微博）

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現時心美以藝名Cocomi出道，出道作即登上「Vogue Japan」5月刊封面，與擔任Dior的日本品牌大使，出道的途徑跟妹妹光希相若。

▲ 心美有一雙大眼睛。（取自微博）

不過，心美現時仍在讀書，今年3月高中畢業，4月便就會入讀同系的音樂大學。