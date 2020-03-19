【英國疫情】英國未來數天或封城　政府封閉40地鐵站籲減外出︰保障自己及他人

▲ 英國宣佈停課停試及關閉部分地鐵站，有指未來數天或封城。

新冠肺炎疫情嚴峻，近日更肆虐歐洲，英國目前確診個案增至逾2600宗。英政府已不再採取放任政府，現時積極推行多項措施，包括停課、停公開試、封閉多個地鐵站、縮短超級市場的營業時間，有指擬在未來數天封城。

據《獨立報》（The Independent）報道， 為了減少人流聚集增加感染風險，教育大臣Gavin Williamson於昨日（18日）宣布在20日起全面停課，直至另行通知。而普通中學教育文憑考試（GCSE）及高考（A-Level）亦會取消。

倫敦關閉40個車站

此外，交通方面亦有連串措施，英政府宣布於今日（19日）關閉倫敦40個車站，主要是轉車站，而20日 Waterloo 及City線暫停服務，夜間地鐵直到另行通知才開始運行。倫敦巴士方面亦會提供有限度的服務，而夜間仍會運行，呼籲國民減少外出。倫敦市長Sadiq Khan表示︰

大家不應該隨便外出旅遊，除非真的必須這樣做，否則倫敦人應該避免社交互動，應該避免使用交通網絡，這是保護自己及他人。

未來數天或將會封城

市長提及倫敦將面對極具挑戰性的時代，市民盡量減少外出，目的是確保首都一些前線工作人員能夠在城市周圍移動，包括健康護理人員等，讚揚他們確保倫敦人安全，並讓國民能夠獲取食物和必需品。

倫敦市長Sadiq Khan身邊的消息人士透露，預料將會封城，但政府現階段沒有人願意說確切要何時執行，會是用甚麼方式。

梁芷珊與女兒在倫敦

梁芷珊與前夫羅傑承育有17歲女兒Eily，女兒赴英國讀書。梁芷珊現時跟女兒在倫敦，她今日（19日）在Facebook 專頁「梁芷珊Canny Leung」直播談及英國倫敦的最新消息，以及有關英留學生疫情下的緊急安排。

她表示雖然學校停課只開放了醫護的子女，但如果寄宿學生有特別需要，可跟校方聯絡，指學校是安全，法例是不准完全關閉校園。她建議在英的留學生最緊要有好抵抗力，保護好自己，在港的家長可寄坐飛機裝備予子女，為子女安排機票回港。她自己暫不會撲機票回港。

我本身訂4月尾回港機票，現時不會刻意搶機票，一定會陪伴女兒一起回港。

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責任編輯︰顏紫燕