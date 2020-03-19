【吐口水播毒】筲箕灣大媽無戴口罩被店員請出門口等　離開時向麵包店蛋糕櫃吐口水

▲ 大媽無戴口罩被店員請出門口等，離開時竟向麵包店蛋糕櫃吐口水。

新冠肺炎疫情持續，人人自危，大部份市民外出時都會配戴口罩。不過在這時勢，竟然還有不少人故意用口水「播毒」。筲箕灣一間麵包店日前接待一位無戴口罩的大媽後，對方竟然向蛋糕櫃吐口水！

操不純正廣東話大媽 向蛋糕櫃吐口水

位於筲箕灣的麵包店昨日在Facebook專頁發文，表示有一位女士沒有戴上口罩就走入店裡。店員為衞生起見，請她在門外等候，親自將卷蛋拿出門口給她。沒想到大媽在門口買完卷蛋之後，竟對小店向著街的蛋糕櫃吐口水，非常缺德。

麵包店表示，這位大媽操不純正廣東話，店員在她離開後已即時用漂白水清潔蛋糕櫃。

網民：要貼堂「表揚」

帖文已吸引超過3千人「派嬲」，不少居民提到筲箕灣很多這樣的大媽，提醒店家應該張貼告示，講明不做無戴口罩的人生意。亦有人建議店主將她的照片貼在門外「表揚佢」，令所有人都知道她的劣質行為，甚至講笑要「1：49漂白水兜面直噴」為大媽消毒。

有網民不明白她吐口水的心態，但就認為她的行為正正反映了「樣由心生」。更有人從面相分析，指她是「覆舟咀」，有此面相特征的人心胸狹窄、脾氣古怪及不好相處等等。

據了解，已有街坊利用這張照片製作文宣，並張貼於筲箕灣。文宣上寫上：

圖中女士出現於南安街一帶，其外貌莊嚴，但不羈放縱愛自由，喜歡讓口水飛。如子女見圖，請立即管好家中愛母的嘴巴，並謹記口罩用一日、腦袋用一世。

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責任編輯：王俊賢