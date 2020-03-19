【酒店檢疫】澳門政府：第三間酒店作為醫學觀察指定酒店

▲ 澳門特區政府公布有第三間酒店，用作醫學觀察的指定酒店。（資料圖片）

因應最新的醫學觀察措施，澳門特區政府由今天（19日）開始，借用位於氹仔、擁有326個房間的麗景灣藝術酒店，成為第三間用作醫學觀察的指定酒店。

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澳門當局表示，由於返澳門的人士持續上升，一直致力物色更多合適的酒店場所作醫學觀察之用，當中要考慮各方面的因素，同時必須得到酒店方的同意，在選取過程中亦會諮詢衛生局的意見，儘量配合各方面的要求。

發言人指出，在酒店內醫學觀察中接受隔離的人士均為無症狀及密切接觸史的人士，衞生局會要求受隔離的人士每日探熱2次及每天以電話詢問是否有任何不適，如有發熱或任何疑似症狀，會立即送往醫院作進一步檢查。同時新冠病毒肺炎通過近距離飛沫傳播，不會通過空氣傳播，提醒附近居民毋須擔憂。

同時當局指出，為了顧及返澳門人士在指定酒店接受醫學觀察較家居觀察安全，儘管在物色指定酒店過程中有挑戰，但仍會努力爭取借用更多酒店作醫學觀察。

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責任編輯：伍瑋瑋

