【泰國疫情】胡慧沖直擊疫情下曼谷市況　按摩店夜市全停業熱鬧不再【有片】　

▲ 泰國通胡慧沖為大家直擊曼谷市面的最新情況，在少了旅客後一片冷清。

新冠肺炎肆虐，全球活動也被迫停頓，以免疫情擴散。其中泰國的疫數數子亦不斷上升。截至3月18日，泰國確診人數已達212宗。繼早前當地政府宣佈暫停免簽證入境、提供醫生證明及醫療保險以及需隔離14天，最新公布曼谷及周邊地區由3月18日至31日，所有學校、娛樂場所及活動也需暫停營業。

泰國通胡慧沖早前就拍片，直擊遊客減少下，疫情下的曼谷市況。

▲ 新冠肺炎疫情升溫，泰國政府勒令所有娛樂場所暫停營業。Silom不少按摩店已關門暫停營業。（圖片來源：泰國粉絲大本營）

禁止娛樂場所開放

娛樂場所包括酒吧、按摩店、Spa、美容院、健身室、戲院、酒吧夜店、商場內的兒童設施，以及步行街夜市一律需要暫停營業14天。

▲ 平時車水馬龍的曼谷街頭及馬路，交通暢順沒塞車。（圖片來源：泰國粉絲大本營）

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根據泰國通胡慧沖所拍的片段顯示，在3月18日的曼谷Silom區，不少店舖已關門休業，連拜四面佛的善信、連接Siam至Chitlom BTS站的天橋上行人也明顯減少。

▲ 平時擠滿遊人的Siam至Chitlom行人天橋，相當冷清。（圖片來源：泰國粉絲大本營）

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以往曼谷的人氣食店不需排隊已能入座，連出名擠塞的交通也比以往暢順得多。其他旅遊熱點芭堤雅、清邁的娛樂場所也被下令休業，市面上一片冷清，而原定於4月舉行的潑水節已宣佈延期至7月。

胡慧沖在片中表示，近日泰國中西方遊客都大幅減少，而泰國市民亦減少外出，除上班以外都會留在家中，致以往人來人往的商場水靜河飛。

記者：張頌婷