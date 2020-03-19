【金像獎】蔡思韵提名角逐影后未敢自滿　受疫情影響無奈辭演台灣劇集

▲ 受疫情影響辭演台灣劇集，蔡思韵忙宣傳拍硬照訓練擺Pose技巧。

蔡思韵憑電影《幻愛》入圍角逐第39屆香港電影金像獎頒獎禮最佳女主角，雖然距離頒奬日子越來越近，但作為首次入圍的她，心情卻另一種頓悟。

蔡思韵說「今年對自己來說是個好大的轉捩點，回港發展後要面對肺炎的疫情，能夠在金像獎入圍固然開心，不過電影是我的最愛、像我的生命一樣，但現在大家不能開戲，也不能到電影院看電影。」

最近沒有工作就在家中自我隔離的蔡思韵續言：「每天都跟自己說，要裝備自己、不能鬆懈，因為自己是個新人，能夠入圍已經很開心，對我來說是個汲取經驗的過程，沒有特別去想自己能否獲獎。」

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蔡思韵挑戰金像影后殊榮

繼上月獲頒「香港電影評論學會」最佳女主角後，蔡思韵之後參與的電影盛會，就是5月舉行的「香港電影金像獎頒獎禮」。

可惜在新冠肺炎疫情影響下，大會取消舉行頒獎禮以及紅地毯環節，對她而言無法參與一個實體的頒獎禮，始終有點失望，但也明白凡事不可以勉強，尤其面對目前的疫情境況。

她說：「今次難得入圍，亦有可能是人生唯一的一次，難免憧憬走上紅地毯，但面對現今的疫情，絕對明白大會的決定；因為這關乎整個社會的安全問題，希望再努力，期待下一次的機會。」

蔡思韵無奈辭演台劇

此外，蔡思韵原本在上月底要往台灣為一部大製作的劇集開工，可惜最後因疫情不能發簽證忍痛辭演：「經理人致電給對方詢問詳情，而圍隊為了讓我上機到台灣開鏡，已經做好準備，但後來得知隔離消息後大家都亂成一團，最後經理人說只好取消、等下次機會，因為最重要是不要令家人擔心。」

她直言這部台灣劇集的角色和劇本都很吸引、很有發揮，即使知道要隔離14日、劇組也願意等她隔離，可惜最後簽證不獲批。

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雖然最後無緣參與演出，但這段日子蔡思韵沒白費，因這個月連串的電影宣傳亦讓她上了一課：「發覺擺pose拍照跟演戲真的很不一樣，原來自己這方面這樣弱。經過整個多月來為不同報刊拍照後，已慢慢掌握到擺pose的自然感覺，由零開始的我希望在演技上和各方面的表現都會有更大的進步空間。」

蔡思韵續稱：「我現在甚麼都想試，媽媽我都演過了，待疫情過後我要更加用心去做好每一個角色！」