【新冠肺炎】入境香港者今起需檢疫　美留學生文件套遮臉「保命仔」

▲ 美國三藩市留學生吳先生認為相關強制檢疫過程大致暢順。(曾耀輝攝)

港府早前宣布由今日（19日）起，除台灣及澳門入境的人士外，所有入境人士均需強制家居檢疫14日，規例為期3個月。有返港的市民表示，入境時有近200人排隊，需辦多項手續，約需時一小時，更有人在排隊輪候期間發生爭執。

▲ 所有抵港人士被入境人員要求帶上手帶。（曾耀輝攝）

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機場今日有廣播提醒要家居檢疫的市民，要遵照衞生署人員的檢疫指引，若不遵守即屬違法；而所有抵港人士需帶上手帶，並配合名為「居安抗疫」手機應用程式使用。

美國三藩市留學生吳先生今早抵港，他表示由於抵港後需接受多項入境手續，包括出示身份證明文件、接受體溫檢測、填寫健康申報表格、佩戴手帶等，整個過程大約需用一小時；現場有近200人輪候，雖然期間有旅客因插隊發生爭執，但認為強制檢疫今日才開始實施，所以過程大致暢順。

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他又指，在家檢疫時會佩戴口罩、使用公筷進食等。被問到為何會戴上帽、口罩並利用文件套擋住頭部，他笑言指，因在美國難以購買眼罩及太陽帽，只好剪開文件套遮蓋臉部以作「保住條命仔」。

▲ 食衞局昨宣布指會在機場隨機抽樣入境人士收集深喉唾液，進行病毒測試。（曾耀輝攝）

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另外，食衞局昨日亦宣布會機場隨機抽樣入境人士，要求他們回家後收集深喉唾液，進行病毒測試。

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責任編輯：郭詩詩