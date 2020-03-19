【愛在瘟疫蔓延時】多國民眾外出不戴口罩　各地人妻實地拍片直擊疫況【有片】

▲ 各地人妻直擊當地實況。

新冠肺炎疫情蔓延全球，曾在TVB節目《嫁到這世界邊端》系列受訪的各地人妻，身處海外紛紛自行拍片直擊夫家家鄉情況。眾港女人妻均透露，各地都面臨口罩缺貨的問題，從影片中可見，各國街上行人大多都未有戴口罩，防疫意識普遍較香港薄弱。

法國人妻：戴口罩為亞洲臉孔

比如法國人妻小雲在巴黎奧利機場、里昂火車站等地觀察後表示：「現場的乘客大部分都未有戴上口罩。至於地鐵上的人群很多，但幾乎沒有人乘客戴上口罩，一般戴口罩的人為亞洲臉孔。」她又謂：「名店以往會有很多遊客排隊購物，現時遊客數量減少，而藥房也貼出告示指出口罩及酒精搓手液缺貨。」

▲ 巴黎名店人流稀少。（TVB娛樂新聞台截圖）

德國人妻：當地人對醫療系統有信心

至於德國人妻卡菲指：「火車站一切如常，未有看見任何德國人戴上口罩，當地人對醫療系統充滿信心，社交活動未有因疫情而減少。可能跟文化有關，德國人認為人始終有一死，覺得為何中國人會如此緊張。」

卡菲的丈夫Markus指：「超市物資未有短缺，但人流則減少了很多，不過藥妝店的口罩及消毒用品暫時缺貨。」他續指：「隨着疫情升溫，當地宣布除了超市等日常所需商店照常營業外，一切商店和營業場所必須關閉，禁止民眾聚會及不必要旅遊等，還嚴格限制探病。」

波蘭人妻：停航班停課

波蘭現已禁止外國人入境，取消國際及國內航班，全國停課，除藥房外，所有商店停業，餐廳只准外賣，大部份人都是Home Office工作。波蘭人妻嘉瑩指：「街上的人流減少了，但仍然未見有人戴上口罩，超市的貨品早已一掃而空。」

▲ 波蘭超市除口罩缺貨外，一切貨品貨源充足。（TVB娛樂新聞台截圖）

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嘉瑩的學生認為最佳的方法就是洗手，使用消毒搓手液同樣有用，但他認為自己沒有生病所以不會使用口罩，「若然在街上戴上口罩的話，相信街上的人會感到很震驚。」她透露曾有學生的家長問她有否與亞洲人接觸，並明白他們的擔心。

戴上口罩的嘉瑩外出視察街上情況，「本來坐巴士的乘客需要自行按掣，不過為免減少接觸，巴士會每站停下開門。」

尼日利亞人妻：當地人不怕疫症

尼日利亞針對旅客檢測，人妻Serena指：「很多鄰居都仍然會讓小朋友外出一起玩，未有留在家中。」Serena女兒Sonia到超市實測能否購買防疫產品，她指：「口罩已售罄，而搓手液則未有缺貨，不過價錢則貴了一倍。」

▲ Sonia到超市視察防疫產品貨源。（TVB娛樂新聞台截圖）

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Serena的朋友反映了普遍尼日利亞人的想法，Serena說：「他們會繼續有聚會，外出不會戴口罩，也沒有特別的防疫措施。他們表示對疫症不感到害怕，並認為非洲基因很強壯。」

以色列人妻：口罩尚有貨

以色列人妻Meyond帶同桐桐和寶寶到藥房購買口罩，她們發現口罩暫時尚有貨，但洗手液則已售罄。Meyond謂：「街上的人流減少，但未見有人戴上口罩。大家都生活如常，未有停課或Home Office。」寶寶指出：「有少量同學未有上學，因他們曾到一些有確診肺炎的地方，需要被隔離。」

▲ 土耳其學校宣布停課兩星期。（TVB娛樂新聞台截圖）

土耳其人妻：所有餐廳夜店暫停營業

土耳其人妻Ceci首次戴口罩外出觀看市內情況，「當地所有餐廳及夜店都暫停營業，部分藥房的口罩缺貨。大部分人都無懼疫情繼續聚會，但很少人戴上口罩，人流依然很多未受疫情影響。」

土耳其人夫Serdar表示：「超市貨源充足，唯一售罄的是平價酒精搓手液，貴價的依然有貨。」Ceci又謂：「早前的上課情況如常，學生們未有戴上口罩，不過現時學校已宣布停課兩星期。」

新彊人妻：部分唐心酒樓結業

新彊人妻Grace現時在澳洲參加妹妹的婚禮，「自從疫情爆發後，全家一直留在澳洲。部分唐人酒樓面臨結業，超市有不少貨品正缺貨。」