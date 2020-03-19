【一曲走天涯】鄭敬基自爆常被誤稱鄭中基　當年個人發展未如理想轉行拍戲

▲ 鄭敬基自爆當年單飛發展未如理，故想轉行拍戲。

由蓋世寶、黃冠斌主持的香港開電視節目《一曲走天涯》邀請歌手亮相節目，分享他們的歌唱生涯，而本周六(21日）播出的最新一集，就邀得憑住一曲《酒杯敲鋼琴》走紅的鄭敬基，席間首次披露轉行拍戲的因由。

當年由鄭敬基及黃寶欣合唱的《酒杯敲鋼琴》曾熱爆歌壇，時至今日，這首歌依然是香港人心中的經典合唱歌，鄭敬基笑言此首歌，猶如他的身份證：「坐車的時候，人們最喜歡說『基哥、鄭中基，《酒杯敲鋼琴》唱得很好啊。』因為曾有一段時間不在香港，鄭敬基和鄭中基很容易搞亂，這首歌反而永遠不會錯。」

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▲ 鄭敬基接受開電視《一曲走天涯》訪問。

《烈火雄心》令事業突破

憑藉此歌大紅，鄭敬基既突然轉行拍戲，只因其組合「風雲」拆夥後，「單飛」發展的他成績未如理想，只好另覓去路。

他憶述：「我相信這是我第一次披露，風雲起初拆開後，唱片賣了５、６萬張，但到我單飛，短短一年，就即刻跌到一萬，那時候我心裡就想，完了，為甚麼會這樣呢？突然間有人說，不如你做電視吧，第一次就做一套處境喜劇，叫《我愛俏冤家》。」

轉戰電視圈的鄭敬基，於《烈火雄心》飾演的「南山三虎」兄弟情，感動萬千劇迷，他更為角色寫了一首歌，而「阿拔」這個消防員角色，為他演戲以來最喜歡，第一次覺得自己演戲不是記對白。

鄭敬基說：「看劇本有一場戲是說自己沒有希望，準備和幾個好朋友說再見，我和監製說，這裡如果有一首歌讓我加進去就好了。其實一直沒有忘記自己的歌手身份，我想藉這個機會反彈，（後來）很多人都記得這首歌，因為那一幕令到這首歌出現。」

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▲ 鄭敬基於節目內大談歌唱生涯。

鄭敬基回加拿大挽救婚姻

當年事業漸見起色，但鄭敬基的第一段婚姻卻亮起紅燈，他選擇離開香港，放下工作回加拿大挽救婚姻。

他說：「當時在婚姻上遇到崎嶇，我想回去陪小朋友長大，因為覺得這樣才是一個負責任的人，雖然負責任的人是不應該犯這麼大的錯，但既然犯錯了，之後就要學會道歉，帶給小朋友好一點的成長。」

現在一對寶貝仔女已經長大成人，而鄭敬基把精神放於最愛的音樂事業上，更透露即將為一位一線演員監製新碟。