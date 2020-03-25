【紓緩痛症】長用電腦易致肩頸腰關節緊繃　物理治療師教3招伸展操輕鬆紓緩

▲ 都市人經常感到頸緊賻痛，註冊物理治療師張聲恆指，若自行伸展，或做按摩時「啪」關節，力量、方向和針對性都需要留意。有些人喜歡大力揈頭、Chok頸，當中的「無情力」致擺動無法好好控制，會容易受傷。

常常久坐、寒背，或低頭玩手機的人，經常都會覺得肩、頸、腰部等關節緊繃，特別是長期對住電腦，或早前天天Home Office，沒太多運動的上班族。

郁動時關節突然「啪」一聲，或做按摩時「啪」關節助放鬆，到底是否正確，又有甚麼隱憂？由物理治療師一一解釋。

註冊物理治療師張聲恆（Alex）指，郁動、伸展時關節時之所以會有聲響，源於關節液內的氣體：扭的時候，會將關節伸展至比正常幅度再多一點，使關節與關節之間的空間增加，導致氣壓改變。

由於氣壓改變，它會使溶解於組織液內的氣體形成泡泡，這些泡泡好快就會爆破。在泡泡形成與爆破的過程中，聲響就產生。

關節「啪啪聲」不等於有病

單單有聲響並不代表有問題，但若聲響伴隨其他不適徵狀，如痛楚、麻痺，就要進一步了解原因。

單靠關節「啪啪聲」，無法作出任何診斷。若重複地出現聲響，要配合關節穩定度、活動幅度測試，才能下定論。「有些人因重複『拗柴』，關節好易會出現『啪啪聲』。需再測試關節有否失穩、伸展範圍會否比一般人廣，抑或韌帶鬆弛？從而判斷『啪啪聲』屬正常，還是隱藏住甚麼問題。」另外平衡力下降、提早退化、磨損太多都可以是誘因。

都市人經常感到頸緊賻痛，Alex指若自行伸展，或做按摩時「啪」關節，力量、方向和針對性都需要留意。有些人喜歡大力揈頭、Chok頸，當中的『無情力』致擺動無法好好控制，會容易受傷。

例如頸有7節，你第3、4節緊，只需針對放鬆第3、4節便足夠，不需要7節都扭鬆。如果沒有控制這3項因素，在正常狀態下扭，有機會『扭過龍』，因而產生一系列問題，如關節脫位、失穩。

▲ 註冊物理治療師張聲恒指，不建議病人自行「啪頸啪腰」，或做自行復位的手法治療，應找專業醫護處理。（黃建輝攝）

由於頸椎關節非常靈活，能扭動的幅度十分大，故較易拉傷。「錯誤『啪頸』可致關節移位，有機會引發周遭肌肉痙攣，長遠會影響活動幅度，甚至痛楚。更嚴重的話，可致頸部連接上腦的兩條大動脈撕裂，或出現頭暈、口齒不清、缺血性中風。」

若本身患椎間盤突出，「啪腰」的力度太猛的話，也有機會加劇病情，甚至造成神經綫損傷，嚴重可致手腳麻痺、全身突然乏力。

Alex補充：「一牽涉血管或神經綫就叫嚴重，輕微者盡快處理還可，但若關節脫位、壓迫神經綫的幅度太大的話，有機會造成永久性破壞。」

長者及癌症病人勿亂按摩

以減低關節繃緊、增加活動幅度為目標，「啪頸啪骨」前物理治療師會先做診斷，了解病人關節情況，如分辨哪部分關節有問題，哪些部分則毋須處理。「扭頸前會做檢查，觀察病人會否有椎肌底動脈循環不全，如有問題則不會做。若病人適合做手法治療，而關節確實繃緊的話，我們會因應關節位置、分析所用的力度、扭的方向，確保完全安全。」

▲ 做手法治療之前，Alex會做足檢查和診斷。（黃建輝攝）

坊間不少手法按摩或忽略檢查步驟，Alex指十分危險。他認為按摩最容易出事是因為用力過猛，有事沒事的關節一起扭。最大的問題，是施術者沒先做診斷或檢查。

有些患骨質疏鬆的長者，做推背、按摩時有機會致輕微骨裂。另外，類風濕關節炎（或身體出現發炎徵狀的人）、癌症病人都有不同程度的風險，要更加小心。

3招伸展操

Alex推介3組安全且受控制的伸展動作，有助放鬆關節，可每天早晚做。避免用「蠻力」扭拉關節，緩慢地做，別一下子做得太快。

▲ （黃建輝攝）

鬆頸椎

做法：先自行測試左右頸部哪一節較緊，並放毛巾放於該節，交叉纏在頸上，雙手捉住毛巾末端。輕輕往繃緊關節的反方向拉，頸部隨之伸展。維持動作一兩秒，可反覆做10下左右，覺得放鬆即可。

▲ （黃建輝攝）

鬆胸椎

做法：找張靠背椅坐直，雙手抱頸、手踭向上，頭挨後。放鬆頸部，利用手的力量輔助，向上帶動，即能自然伸展胸椎。

▲ （黃建輝攝）

鬆腰椎

做法：先躺下，左腳曲起、右手碰膝，左手可隨意伸開。右手輕力壓一壓，即可做到腰部伸展，反之亦然。若有痛楚應立即停止，不可忍痛做。



記者：吳霆俊