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【新冠肺炎】餐廳拒招呼內地客　平機會接近600宗投訴及查詢

社會 12:59 2020/03/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

朱敏健呼籲疫情下，社會不應執著於抗拒哪些人，更應該齊心應付疫情。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，有餐廳表明因防疫緣故，拒接待部分客人。平機會主席朱敏健稱，平機會接獲近600宗投訴和查詢，涉餐廳拒招待內地客或涉歧視，料數字仍會上升。他認為倘以防疫原因，拒招待屬合理需要，不視為殘疾歧視。

朱敏健於電台節目稱，查詢及投訴內容當中，最多人反映食肆不接待操普通話人士，也有人指酒店拒招待操普通話人士，又不讓醫護入住等。他認為有關情況涉及種族和殘疾歧視，但語言並非種族歧視的一種。

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他舉例，倘被投訴的商戶，表明拒招待說普通話人士，未必是歧視，但若拒招待內地人，但卻招待操普通話的馬來西亞人，就可能涉歧視。他又舉例，倘華人和歐美人士之中，只是拒招待華人，有關投訴可能成立，但具體情況要逐一審視。

他呼籲在疫情下，社會不應執著於抗拒哪些人，更應該齊心應付疫情。

【新冠肺炎】撰文批疫情源於中國人劣根性　袁國勇師徒撤回文章：與政治無關旨在提出真相

責任編輯：吳卓峰

疫情 殘疾 平機會 餐廳 新冠肺炎 武漢肺炎

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