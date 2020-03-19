【新冠肺炎】餐廳拒招呼內地客　平機會接近600宗投訴及查詢

▲ 朱敏健呼籲疫情下，社會不應執著於抗拒哪些人，更應該齊心應付疫情。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，有餐廳表明因防疫緣故，拒接待部分客人。平機會主席朱敏健稱，平機會接獲近600宗投訴和查詢，涉餐廳拒招待內地客或涉歧視，料數字仍會上升。他認為倘以防疫原因，拒招待屬合理需要，不視為殘疾歧視。

朱敏健於電台節目稱，查詢及投訴內容當中，最多人反映食肆不接待操普通話人士，也有人指酒店拒招待操普通話人士，又不讓醫護入住等。他認為有關情況涉及種族和殘疾歧視，但語言並非種族歧視的一種。

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他舉例，倘被投訴的商戶，表明拒招待說普通話人士，未必是歧視，但若拒招待內地人，但卻招待操普通話的馬來西亞人，就可能涉歧視。他又舉例，倘華人和歐美人士之中，只是拒招待華人，有關投訴可能成立，但具體情況要逐一審視。

他呼籲在疫情下，社會不應執著於抗拒哪些人，更應該齊心應付疫情。

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責任編輯：吳卓峰