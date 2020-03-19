【英國升學】英鎊兌港元跌穿9算35年來最低　港媽準備兌英鎊省學費

▲ 英鎊兌港元跌穿9算。

新冠肺炎肆虐全球，引發市場恐慌。英國政府近日的防疫措施備受爭議，而隨著疫情在英國蔓延，英鎊兌港元跌穿9算，兌美元匯率亦一度暴跌5%，創1985年來新低。

英鎊跌勢未止，今早亞洲時段再跌逾1%，英鎊兌美元最新報1.1482，兌港元最新8.91，跌穿9算，為1985年3月以來最低。

許多人擔心新冠肺炎在英國的疫情，英國新增676人確診，累計染病人數增至超過2600人。英鎊跌，有不少港人子女都在英國升學，有家長有意購入英鎊，或為準備到英留學的子女交學費準備。

升學顧問鍾家明表示，子女在香港完成小學階段，12至13歲已可考慮到英國留學，她認為中三畢業15至16歲左右最為適合，因為他們已具備生活自理能力，也有基礎的英語溝通能力，可銜接英國會考（GCSE）。

一年可慳約3萬港元學費

英國教育主要分為中一至中三（Year 7至9）、中四及中五（英國會考GCSE）、中六及中七（英國高考A-Level），之後可入讀大學Year 1（一般要求DSE 444以上）、大學基礎班（一般要求DSE 222）或修讀國際文憑IB課程（一般要求DSE 433以上）。

英國寄宿中學留學預算

為子女選校方面，鍾家明建議家長可考慮6個條件，包括地理位置、課程選擇、學生成績、學校排名、學費及學校設施。很多家長想了解留學開支，鍾家明提供英國寄宿中學留學預算︰

註冊費︰25-100英鎊 按金︰1,000-4,000英鎊（可退還） 學費︰初中6,000-10,000英鎊 / 高中8,000-14,000（每學期） 監護人費︰1,500-3,500英鎊（每年） 假期住宿及交通費︰1,500英鎊（每年） 英語輔助課程︰500-1,500英鎊（每學期） 洗衣費︰20-30英鎊（每學期） 活動費︰100-200英鎊（每學期） 零用錢︰150-250英鎊（每學期） 機票費︰30,000-45,000港幣（直航，3次來回）

以去年英鎊10算計算，全年合共約28萬至45萬港元不等，而按現時英鎊兌港元最新8.91計算，變相打了9折，即約25萬至40萬左右。

英國大學留學預算

英國約有120間大學，當中18間排名世界首100名大學內，4間更排名世界首10大包括牛津及劍橋。如家長有意安排子女到英國升讀大學，可留意全年預算︰

大學基礎課程︰7,500-17,000英鎊 證書及文憑課程︰10,000-17,000英鎊 學士課程︰11,000-30,000英鎊 學生宿舍（不包食）︰4,000-9,000英鎊 寄宿家庭︰4,500-11,000英鎊 租屋（不包食）︰6,000-15,000英鎊 其他（書本、交通）︰300-1,000英鎊

至於家長在何時入貨英鎊最好？英識教育創辦人陳思銘Samuel接受TOPick訪問時表示，未來一年都有不明朗因素，不知情況何時會有改善，「家長入定貨也無壞」。

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責任編輯：王明芳