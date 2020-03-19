【廁紙之亂】英國媽媽從超市搶購18卷廁紙　孩子全丟入浴缸慘變紙漿媽媽崩潰

▲ 英國有媽媽搶得18卷廁紙後，被孩子全部丟入浴缸慘成紙漿。

新冠肺炎疫情全球大流行，搶廁紙熱潮也蔓延多國，不過搶到廁紙不等於是贏家。英國有媽媽從超市搶購到18卷廁紙後，兒子竟然當玩具，洗澡時將全部廁紙丟入浴缸，慘變紙漿，媽媽見狀後崩潰迅即崩潰！

據英國《每日郵報》報道，有男網民在twitter分享了一名媽媽友人的崩潰相片，見到浴缸滿載米白色「紙漿」及大堆玩具，原來孩子們將媽媽搶購回來的18卷廁紙，全部丟入浴缸玩。

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該名男網民轉述，該媽媽友人因應肺炎疫情嚴峻，市面出現「廁紙之亂」，媽媽也衝到超市搶購，成功搶到18卷廁紙，想不到會生意外。

日前媽媽準備幫孩子洗澡時，把浴缸注滿水後，便出去拿洗澡用品，豈料回來拉開浴簾時，驚見「紙漿浴缸」！媽媽點算後，發現所囤積的18卷廁紙全數報銷。

▲ 英國超市掀起廁紙搶購紙。（法新社）

網民︰像倒錢落水

帖文一出，引起無數網民留言及逾萬個讚好，有人笑言像「倒錢落水」、「是製作紙漿雕像的好機會」；有媽媽網民亦深表同情兼有共鳴︰

我的孩子一見到廁紙就會撕出一條條，走過的地方都丟一條廁紙，弄得像糖果屋。

我的雙胞胎在18個月大時，也在室內製造了『雪景』，屋內舖滿廁紙，樓梯變成『滑雪場』。

不過，有網民認為該媽媽囤積廁紙是自私行為，「誰叫你囤積18卷廁紙」？媽媽當務之急要叫孩子一同清理現場，並嘗試將廁紙晾乾看看。

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責任編輯︰林綺玲