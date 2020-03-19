【法證先鋒IV】秋姐患病不捨二小姐場面感人　謝雪心混合兩種方言成獨特鄉下話

▲ 謝雪心在《法證先鋒IV》的演出動人。

TVB劇《法證先鋒IV》內，法醫Dr Man（李施嬅飾）與秋姐（謝雪心飾）的主僕情誼深厚。《法證先鋒IV》昨晚（18日）講到秋姐患有初期老人癡呆症，幾經掙扎她終面對現實，並在二小姐Dr. Man面前哭訴害怕有天會遺忘她，劇情非常感人。

早在《法證先鋒IV》劇情開始，有次秋姐為自己打理身後事，豈料被二小姐發現，追問下才知秋姐以為自己患腦癌。二人真情流露，講出對對方的不捨。雖然最後發現是秋姐大擺烏龍，把耳生瘡當成腦癌，但李施嬅與謝雪心的喊戲已感動不少觀眾。

▲ 秋姐向二小姐真情剖白。（《法證先鋒IV》截圖）

昨晚的《法證先鋒IV》，二人再放催淚彈，秋姐由不肯接受患上認知障礙症，到在餐廳上向二小姐剖白：「我會愈來愈不記得事情，連我最疼愛的人都不記得。」、「我最不捨最想念的就是二小姐。」配上謝雪心的眼淚，令不少觀眾都眼濕濕。

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▲ 秋姐誤會自己患有腦癌。（微博圖片）

秋姐二小姐情如母女

謝雪心接受TOPick訪問時就表示：「秋姐與二小姐的感情很難得，真是親生母女都未必會有。秋姐一直都全心全意愛錫二小姐，而二小姐都當她是媽媽，秋姐最擔心就是她下半生的幸福，所以一直在背後做好多事，但又不會每次都說出口，這份埋在心底裏的愛真是很感人。」

謝雪心又憶述誤會有腦癌的那段拍攝：「那場的劇本笑中有淚，帶出很多老人家都會在自己離世前打理身後事，不想麻煩到後生的心情。那場講交代紅簿仔夾萬的對白很平淡但好寫實，加上施嬅的演技爐火純青，我當日回看剪輯版本已很感動。」

▲ 秋姐一直想撮合Stan與Dr Man。（微博圖片）

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秋姐的獨特口音

有追看《法證先鋒IV》的觀眾，定必會留意到秋姐在劇中講話的口音獨特，原來是謝雪心把中山及順德的鄉下話混合而成。

謝雪心表示：「為配合秋姐角色，除在服裝上穿得較臃腫外，說話都要有口音。我的奶奶是順德人，所以就把中山及順德的口音混在一起，獨特一點。但原來講對白真的很難，因為鄉下話一定要很流暢，所以我要為每個字寫下音調，不然好易便會說回廣東話。」

從演逾半世紀

現年66歲的謝雪心，原名孔令馥，從演已逾半世紀。她自小在父母的薰陶下已對粵劇有興趣，60年代起已有做童星拍電影。

在11歲時，她在一次籌款客串演出，獲任劍輝及白雪仙賞識，此後加入劇團，開始了粵劇生涯。

▲ 謝雪心加入TVB後演過多部戚人熟悉的劇集。（微博圖片）

20歲時，謝雪心在事業發展如日中天時，與拍拖8年的男朋友陳啟亨結婚，育有一女陳嘉穎。二人是初戀情人，至結婚後上街才敢拖手，婚姻至今仍非常甜蜜。

謝雪心早在70年代加入TVB，但不是演劇集而是負責報道節目預告。

室1996年，她加入亞洲電視，她首部參演的劇集為《親親親人》。在2008年跳回TVB，並憑她首部在TVB演的劇集《巾幗梟雄》角獲《萬千星輝頒獎典禮2009》的「最佳女配角」獎項。

及後，謝雪心也經常亮相幕前，演出不少大熱劇集，如《宮心計》、《公主嫁到》、《巾幗梟雄之義海豪情》、《降魔的》及《宮心計2深宮計》等。

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記者：梁樂欣、陳家瑩