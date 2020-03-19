【新冠肺炎】發燒喉嚨痛頭痛可能染新冠肺炎　拆解新冠肺炎+ 感冒+ 流感症狀及潛伏期

▲ 「美國哮喘及過敏基金會」列出，新型冠狀病毒引起的新冠肺炎、感冒、季節性流感的不同症狀。

新冠肺炎肆虐，市民出入都自覺戴上口罩，做好個人衛生，惟恐染疫。據「美國哮喘及過敏基金會」（Asthma and Allergy Foundation of America）資料顯示，由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎（COVID-19）、感冒、季節性流感（流感）在某些症狀上有相似，例如三者都有機會出現喉嚨痛、頭痛症狀，以下是不同症狀一覽：

新冠肺炎 感冒 季節性流感 潛伏期 7至25日 7至14日 數星期 咳嗽 普遍（通常乾咳） 普遍（通常乾咳） 甚少（通常乾咳，除非引發哮喘） 發燒 普遍 普遍 不會 喉嚨痛 有時 有時 有時（通常較輕微） 頭痛 有時 普遍 有時（因為鼻竇痛） 容易疲倦 有時 普遍 有時 身體痠痛 有時 普遍 不會 氣促 有時 不會 不會 鼻涕或鼻塞 甚少 有時 普遍 肚瀉 甚少 小童有時會 不會 打噴嚏 不會 不會 普遍

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以下是「美國哮喘及過敏基金會」預防及避免感染冠狀病毒，以及感冒和其他呼吸道疾病的建議：

咳嗽或打噴嚏後，以番梘用暖水洗手20至30秒，若無法取得清水，請使用酒精含量至少為60％的酒精洗手液。

不要觸摸眼、鼻、口。

遠離病人，或與病人接觸過的人。

避免共用化妝品、食物、碟及餐具。

新冠肺炎是由病毒引起，與細菌引致的疾病有所不同，詳文請見：【新冠肺炎】細菌與病毒大不同 病毒引起疾病未必有藥可醫