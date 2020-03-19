【新冠肺炎】發燒喉嚨痛頭痛可能染新冠肺炎 拆解新冠肺炎+ 感冒+ 流感症狀及潛伏期
健康 19:27 2020/03/19
新冠肺炎肆虐，市民出入都自覺戴上口罩，做好個人衛生，惟恐染疫。據「美國哮喘及過敏基金會」（Asthma and Allergy Foundation of America）資料顯示，由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎（COVID-19）、感冒、季節性流感（流感）在某些症狀上有相似，例如三者都有機會出現喉嚨痛、頭痛症狀，以下是不同症狀一覽：
|新冠肺炎
|感冒
|季節性流感
|潛伏期
|7至25日
|7至14日
|數星期
|咳嗽
|普遍（通常乾咳）
|普遍（通常乾咳）
|甚少（通常乾咳，除非引發哮喘）
|發燒
|普遍
|普遍
|不會
|喉嚨痛
|有時
|有時
|有時（通常較輕微）
|頭痛
|有時
|普遍
|有時（因為鼻竇痛）
|容易疲倦
|有時
|普遍
|有時
|身體痠痛
|有時
|普遍
|不會
|氣促
|有時
|不會
|不會
|鼻涕或鼻塞
|甚少
|有時
|普遍
|肚瀉
|甚少
|小童有時會
|不會
|打噴嚏
|不會
|不會
|普遍
【對抗病毒】新冠肺炎流感來襲 台灣醫生分享9款有效對抗病毒抗菌噴霧
以下是「美國哮喘及過敏基金會」預防及避免感染冠狀病毒，以及感冒和其他呼吸道疾病的建議：
- 咳嗽或打噴嚏後，以番梘用暖水洗手20至30秒，若無法取得清水，請使用酒精含量至少為60％的酒精洗手液。
- 不要觸摸眼、鼻、口。
- 遠離病人，或與病人接觸過的人。
- 避免共用化妝品、食物、碟及餐具。
新冠肺炎是由病毒引起，與細菌引致的疾病有所不同，詳文請見：【新冠肺炎】細菌與病毒大不同 病毒引起疾病未必有藥可醫